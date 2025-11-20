ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 20. csütörtök Jolán
Egy villamos halad el a történelmi épületek előtt Budapesten.
Nyitókép: Getty Images/Alexander Spatari

Airbnbs huzavona: Erzsébetváros nem tilt, csak szigorúan szabályoz a polgármester szerint – körkép

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Az erzsébetvárosi önkormányzat nem tiltja, csak keretek közé szorítja az Airbnb-típusú szálláskiadást a 7. kerületben – hangsúlyozta Niedermüller Péter polgármester a helyi testület által szeptemberben hozott döntéseivel kapcsolatban.

Valóban szigorú szabályozás született, de talán Erzsébetvárosban található a legtöbb Airbnb-szálláshely a fővárosban – indokolta a döntést az InfoRádióban Niedermüller Péter polgármester, megjegyezve, hogy az önkormányzat nem híve az általános tiltásoknak, mert azokat bármikor ki lehet játszani, éppen ezért egy olyan szabályozást hoztak létre, ami szigorú feltételekhez köti azt, hogy hol és hogyan lehet Airbnb-lakást létrehozni.

Az egyik ilyen, hogy új Airbnb-szálláshely csak és kizárólag földszinten lehet. Ennek oka, hogy számos panasz érkezett azzal kapcsolatban, hogy a turisták nagy zajt csapnak a lépcsőházban, zavarva az ott élő családok – magyarázta a polgármester. A szigorítás alapvető célja tehát, hogy egyrészt megóvják a lakókat a fölösleges zajtól és felfordulástól, másrészt, hogy ne tömeg-, hanem minőségi szálláshelyek legyenek külön fürdőszobával, konyhával és egyebekkel – magyarázta.

„Valóban szigorúak a szabályok, de erre 2025-ben, egy európai szintű turizmus érdekében feltétlenül szükség van”

– fogalmazott Niedermüller Péter megismételve: Erzsébetváros egyáltalán nem híve a tiltásoknak, sokkal inkább a megfelelő szabályozásoknak a lehetőségeit keresik; így volt ez korábban a vendéglátóhelyek kritérium rendeletével vagy a rollerhasználattal kapcsolatban is.

Terézvárosban egyébként januárban lép életbe a városrész Airbnb-rendelete, amely megtiltja a szálláskiadást a VI. kerületben. A Kúria friss döntése értelmében nem törvényellenes a rendelkezés – közölte Soproni Tamás polgármester az InfoRádióban.

„Körülbelül másfél évvel ezelőtt hoztuk meg a szabályozást, tehát a vállalkozásoknak is volt ideje felkészülni a változásra. Én bízom benne, hogy mindenki tartani fogja magát a jogszabályokhoz, de természetesen felkészülünk arra is, hogy akár a NAV-val együttműködve, hogy hogyan tudunk lecsapni azokra, akik nem hajlandóak betartani a jogszabályokat” – tette hozzá Sportoni Tamás.

Még nincs vége?

Schumicky Balázs, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnöke szerint, ha a kormány és az Alkotmánybíróság a szállásadók számára kedvezően dönt az Airbnb típusú szálláskiadást szabályozó törvényekről, akkor nem léphet életbe januártól a tiltást célzó terézvárosi rendelet.

„Ugyanis a Kúria valójában a kormányhivatalnak a beadványáról döntött. (…) Azt gondoljuk, hogy ennek még nincsen vége, hiszen

az Alkotmánybíróság reményeink szerint ki fogja mondani a mi általunk beadott anyagok alapján, hogy ez a határozata az önkormányzatnak jogellenes,

és ez a jogszabály így nem fog hatályba lépni”

Korábban Sára Botond, a budapesti kormányhivatal főispánja jelezte, hogy a teljes tiltás ütközik a vállalkozás szabadságával, amit az Alaptörvény is véd és a 2020-as törvény által módosított kereskedelmi törvény is garantál. A kormányhivatal ezentúl a 2020-as törvény végső előterjesztői indoklására hivatkozva úgy értelmezi a jogszabályt, hogy a teljes tiltást nem, csak a rövid távú lakáskiadás olyan időbeli korlátozását célozza, ami még nem gátolja meg a vállalkozókat abban a szabadságukban, hogy ha akarják, turistáknak adják ki a lakásukat pár napra.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Airbnbs huzavona: Erzsébetváros nem tilt, csak szigorúan szabályoz a polgármester szerint – körkép

airbnb

erzsébetváros

niedermüller péter

