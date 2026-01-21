Medgyessy Pétert azonnal operálni kellett, súlyos baleset érte

Medgyessy Pétert otthon érte súlyos baleset, a kertjében csúszott el.

Az politikus 2002. május 27. és 2004. szeptember 29. volt Magyarország miniszterelnöke.

A havon, jégen csúszott el két nappal ezelőtt, eltörött a bokája – mondta a Blikknek Tornóczky Anita, Medgyessy nevelt lánya, aki mindenkit megnyugtatott, hogy nagyobb baj nincs. Igaz, a törés épp elég súlyos lehet, hiszen a volt kormányfőt kórházba kellett szállítani, ahol meg is operálták.

A Blikknek a kórházi ágyáról nyilatkozott Medgyessy Péter, aki elmondta, hogy szinte banális volt a baleset: rosszul lépett, a jégen pedig kifordult a lába.

Hosszadalmas lesz a felépülés, hat hetet mondanak az orvosok – tájékoztatta a lapot.

Mint mondta: egyelőre nem kellemes a gyógyulás, fáj is a sérülés, de azért bízik benne, ha letelik a hosszú lábadozási idő, akkor újra rendben lesz minden.