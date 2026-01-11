ARÉNA - PODCASTOK
A két ünnep között, 10 napon át ingyenes lesz a parkolás.
Nyitókép: fotó: Vágner Ákos Facebook-oldala

Újabb ingyenes parkolást jelentettek be a hóhelyzet miatt

Infostart

A jelentős mennyiségű hó okozta közlekedési nehézségek enyhítéséért január 10. és 18. között ingyenessé vált a parkolás Gyöngyös fizetős övezeteiben.

Szókovács Péter polgármester tájékoztatása szerint a városüzemeltetés folyamatosan végzi a közlekedési útvonalak és járdák síkosságmentesítését, valamint a hóeltakarítást. Mivel azonban a letakarított hó jelentős része a parkolóhelyeken halmozódott fel, a használható férőhelyek száma korlátozottá vált a városban - írja a heol.hu.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a városvezetés az alábbi intézkedéseket hozta meg.

Január 10-től január 18-ig valamennyi fizetős parkolóhely díjmentesen vehető igénybe a város területén.

Az intézkedés célja, hogy ellensúlyozza a felhalmozódott hótömegek miatt kieső parkolófelületeket és segítse a helybéliek közlekedését.

A polgármester közösségi oldalán közzétett bejegyzésében ugyanakkor felhívta a figyelmet a közlekedés biztonságának fontosságára is. Kéri az autósokat, hogy a rendkívüli körülmények ellenére is maradéktalanul tartsák be a KRESZ előírásait a parkolás során.

Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: 20 év kormányzás után is kész vagyok a feladatra
