ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.32
usd:
328.12
bux:
0
2026. január 5. hétfő Simon
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
82-es troli Budapesten
Nyitókép: BKK

BKK: iskolakezdésre új megállót kapott az egyik népszerű vonal

Infostart

De csak az egyik irányban alakították ki a fel- és leszállási lehetőséget.

Új megállóval bővül a 82-es trolibusz vonala: 2026. január 5-től, hétfőtől az Örs vezér tere felé közlekedő trolik megállnak az Erzsébet királyné útja és a Róna utca kereszteződésénél újonnan létesített megállóhelyen, a Jókai Mór Általános Iskola előtt. Ezzel az intézmény megközelítése is egyszerűbbé válik a Mexikói út metróállomás és a Kassai tér felől – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

A 82A trolik útvonala és megállóhelyei januártól nem változnak.

Az utazás megtervezéséhez a változással érintett vonal esetében is a BudapestGO alkalmazás használatát javasolja a BKK.

Kezdőlap    Belföld    BKK: iskolakezdésre új megállót kapott az egyik népszerű vonal

bkk

tömegközlekedés

iskolakezdés

megálló

troli

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: ha nem teszi azt, ami helyes, valószínűleg nagyobb árat fog fizetni, mint Maduro

Donald Trump: ha nem teszi azt, ami helyes, valószínűleg nagyobb árat fog fizetni, mint Maduro

A szombati amerikai rajtaütésben megölték Nicolás Maduro venezuelai elnök biztonsági csapatának többségét. Kiderült, kit támogat a hadsereg Venezuelában.
 

Második támadás Venezuela ellen – tizenötezer amerikai katona áll ugrásra készen

Nicolás Madurónak volt egy utolsó esélye – kiderült, micsoda

Moszkva is megszólalt a Venezuela elleni amerikai támadás után

Marco Rubio szerint az USA nem magának akarja Venezuela olaját

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Oroszország mára virradóra sorozatos dróncsapásokat mért Kijevre és az ukrán főváros térségére, mely következtében ketten meghaltak – közölték az ukrán regionális hatóságok a Kyiv Independent szerint. Egy magánegészségügyi intézményben károk keletkeztek, ahogy legalább hét családi házban és egy lakótömbben is. A Kijevtől mintegy 140 kilométerre északra fekvő Szlavutics városában áramszünetek voltak. Ukrajnában robbanásokról számoltak be Csernyihivben és Zaporizzsjában is. Mindeközben Donald Trump kétségbe vonta Moszkva azon állítását, miszerint Kijev december 21-én 91 drónnal indított volna támadást Vlagyimir Putyin egyik rezidenciája ellen. Az amerikai elnök vasárnap újságíróknak kijelentette: "nem hisszük, hogy ez megtörtént, most, hogy már ellenőrizni tudtuk". Mint hozzátette: valami történt a közelben, "de semmi köze nem volt ehhez." Cikkünk folyamatosan frissül a háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza

Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza

Egyes műtétek esetében csökkent a várólista hossza, míg más beavatkozásoknál sokat nőtt a várakozási idő.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns new Venezuelan leader as Maduro set to appear in court

Trump warns new Venezuelan leader as Maduro set to appear in court

Trump said Venezuela's interim president Delcy Rodríguez could "pay a very big price, probably bigger than Maduro" if she "doesn't do what's right".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 5. 05:30
Extra dolgokat kell most tenni az autókba – itt a figyelmeztetés
2026. január 4. 22:20
Összegyűjtötték az állami gondozott gyerekeket, majd fürdeni vitték őket
×
×
×
×