BKK: iskolakezdésre új megállót kapott az egyik népszerű vonal

Új megállóval bővül a 82-es trolibusz vonala: 2026. január 5-től, hétfőtől az Örs vezér tere felé közlekedő trolik megállnak az Erzsébet királyné útja és a Róna utca kereszteződésénél újonnan létesített megállóhelyen, a Jókai Mór Általános Iskola előtt. Ezzel az intézmény megközelítése is egyszerűbbé válik a Mexikói út metróállomás és a Kassai tér felől – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

A 82A trolik útvonala és megállóhelyei januártól nem változnak.

Az utazás megtervezéséhez a változással érintett vonal esetében is a BudapestGO alkalmazás használatát javasolja a BKK.