2026. január 3. szombat
Bezár a balatoni madárpark.
Fotó: Balatoni Madárpark

Végleg bezár egy fontos látványosság a Balaton mellett

Infostart

Január 6-án végleg bezárja kapuit a cserszegtomaji Balatoni Madárpark, így a látogatóknak már csak az előttünk álló hétvégén van lehetőségük felkeresni a bemutatóhelyet.

A park vezetősége a közösségi oldalán jelentette be a döntést, amely szerint az intézmény elhagyja Zala megyét - írja a zaol.hu.

A költözés érinti a park összes lakóját, köztük a közösségi médiában nagy népszerűségnek örvendő Totó hattyút és párját, Titit, valamint a különleges frizurájáról ismert Cinege alpakát és az extra mini törpekecskéket is.

A búcsúzó közlemény szerint a Cserszegtomajon töltött időszak rengeteg emléket és különleges találkozást adott a látogatóknak, ezért a zárás pillanata érzelmileg is nehéz a fenntartók számára. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a park története nem ér véget, csupán egy fejezet zárul le.

Az állatokat egy új helyszínre költöztetik, ahol távolabb Zala megyétől, de a korábbi lelkesedéssel várják majd ismét a közönséget.

Rigó Gábor, a Balatoni Madárpark tulajdonosa megerősítette a hírt, de az új otthon pontos helyszínét egyelőre titok övezi.

Fotó: Balatoni Madárpark.

