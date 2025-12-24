Egy kínai hibrid is beállt a somogyi rendőrökhöz

A járművet december 22-én ünnepélyes keretek között adták át Budapesten, az Országos Rendőr-főkapitányságon írja a police.hu. A rendőrség hivatalos oldalán további fotók is láthatók.

A rendezvényen Kiss Róbert r. ezredes, közrendvédelmi főosztályvető köszönetét fejezte ki a kínai Chery modellek magyarországi forgalmazójának. Kiemelte, hogy ez a felajánlás nem csak a tárgyi eszközöket jelenti, hanem egyértelmű bizonyítéka annak az elkötelezettségnek is, amivel a vállalat hozzájárul a közbiztonság erősítéséhez, valamint a rendőrség hatékony, és korszerű feladatellátásához.

Az új járőrautó a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közterületi Támogató Alosztályán teljesít szolgálatot.