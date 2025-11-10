Hortay Olivér Washington után: energiaügyekben a következő mérkőzés Brüsszelben jön

Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban. A delegáció tagja volt Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia és klímapolitikai üzletágának vezetője is.

Az energiaszektort érintő megállapodás is született

moduláris erőművek és

a Paksi Atomerőmű

kapcsán, ráadásul az MVM Csoport és a Westinghouse amerikai beszállító már szerződött is a magyarországi nukleáris üzemanyag-ellátás diverzifikálása érdekében.

De ami rövid távon a legégetőbb eredmény volt – Hortay Olivér szerint –, hogy az amerikai orosz energiaszankciók alól

Magyarország mentességet kapott a Barátság és a Török Áramlat vezetékek esetében, időkorlát nélkül; Orbán Viktor hétfői megfogalmazása szerint amíg Donald Trump az amerikai elnök és ő a miniszterelnök idehaza, addig nem lesz szankció.

További eredmény, hogy a paksi projekt kifizetése ügyében sincs akadály Magyarország előtt.

A fűtőelemekkel kapcsolatban hangsúlyozta, a magyar fűtőelem-beszerzés három lábra áll majd:

orosz

francia

amerikai.

Hortay Olivér hangsúlyozta, hogy a fűtőelemekellek kapcsolatos engedélyezési eljárásnak még meg kell történnie, de a rendelkezésre álló információk alapján az új egyezség elsősorban a többletigényeket érinti, nem az eddigi orosz forrás kiváltására irányul, „sokszínűvé kell tenni a felhasználhatóságot”.

Megkerülhető-e az orosz energia?

Szerinte lehet vitatkozni arról, hogy sikerülhet-e teljesen leválni az orosz energiahordozókról vagy sem, de szerinte az észszerűség eggyel még fontosabb kérdés, márpedig szerinte nem okos döntés lemondani az olcsó orosz forrásról. Erről megítélése szerint egyébként hasonlóan gondolkodik a régióban Szlovákia és Ausztria is, de más országok energiacégei is pedzegetik ezt, de Szlovákiába egyébként is Magyarország felől érkezik az orosz gáz, ami a gázigény nagy része, és hasonló a helyzet olajtéren is.

Hortay Olivér arra is emlékeztetett, hogy Ukrajna energiaellátásában is markáns szerepet játszanak a hazánkon keresztül érkező szállítmányok, és finomított üzemanyagot is vesz keleti szomszédunk tőlünk.

Összefoglalásként megállapította: az orosz energiaforrás jelenleg egyáltalán nem megkerülhető a régióban, miközben az uniós direktíva továbbra is asztalon van: 2027-ig le kell válni az orosz olajról és gázról is.

Ennek szellemében Brüsszel már reagált is a Trump-Orbán-találkozón elhangzottakra: a magyar–amerikai megállapodás nem befolyásolja az uniós terveket, határidőket. Hogy a direktíva sorsa mi lesz, arról elmondta, két hete az uniós Energiatanács ülésén Magyarország és más országok is ellenezték, de minősített többség állt mellette, ezek után a következő időszak nagy kérdése lesz, hogy milyen megállapodás születik a végén, nem lepődne meg, ha az Európai Tanács, tehát az állam- és kormányfők elé kerülne az ügy, mivel igen fajsúlyos kérdésről van szó:

Magyarországot és másokat is súlyosan érintené a végleges döntés

Ursula von der Leyen EB-elnök örökös szankciókkal sújtaná a szállítmányokat, soha többé egyetlen molekula orosz olajat vagy gázt nem lehetne a piacon tartani,

de ez Hortay Olivér szerint egyszerűen „ideológiai célkitűzés”.

Megjegyezte, maga a magyar miniszterelnök is úgy fogalmazott a washingtoni tárgyalást követően, hogy a kettőből még csak az egyik „mérkőzést” vívta meg a kormány sikerrel, a következő a „brüsszeli szankciós rezsimmel” kapcsolatos, méghozzá decemberben, és politikai síkon kell megvívni.

Megemlítette még, hogy előrehaladott tárgyalások zajlanak a cseppfolyósított földgáz (LNG) beszerzésének fokozásáról is az Egyesült Államok irányából.