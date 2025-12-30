ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.86
usd:
327.97
bux:
111031.79
2025. december 30. kedd Dávid
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gémesi György polgármester köszöntőt mond a szeptember 21-én és 22-én zajló Kulturális örökség napjai rendezvénysorozat megnyitóján a gödöllői Királyi Váróteremben 2024. szeptember 20-án.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Gémesi György: egyes önkormányzatoknál komoly működési problémák lehetnek

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula
ELŐZMÉNYEK

A fővárostól 2023-ban 58 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást vont le a Magyar Államkincstár. Ez az összeg 2026-ban már elérheti a 100 milliárd forintot. Győrtől 13, Debrecentől pedig csaknem 12 milliárdot vonnak majd el. A fővárosi kerületek közül Óbudának kell a legnagyobb összegről, csaknem 6 milliárd forintról lemondania. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke az InfoRádióban azt mondta, sok település egyszerűen nem fogja tudni kigazdálkodni a kieső összegeket, ami alapvető szolgáltatások fenntartását veszélyezteti.

A Magyar Közlöny december 23-ai számában jelent meg az a kormányrendelet, amely azt részletezte, hogy 2026-ban mennyi szolidaritási hozzájárulást kell Budapestnek, a 23 fővárosi kerületnek és további 334 önkormányzatnak befizetnie az államkasszába. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke az InfoRádióban úgy fogalmazott, a kormányzat jövőre szolidaritási hozzájárulás címén csaknem 400 milliárd forintot von el a magyarországi önkormányzatoktól. Gémesi György szerint „ez olyan brutális összeg, ami feltehetően több önkormányzatnál akár működési zavart is okozhat”, mert indoklása szerint a szolidaritási adó által elvont pénz nagyon fog hiányozni az egyes helyi szolgáltatások mindennapi működtetését biztosító forrásból.

A legnagyobb összeget, majdnem 100 milliárd forintot Budapestnek kell kifizetnie, de jelentős teher hárul például a debreceni, a győri vagy a székesfehérvári önkormányzatra is. „Már nemcsak az ellenzéki polgármesterek tiltakoznak a határozat ellen, hanem több fideszes városvezető sem ért egyet ebben a formában az intézkedéssel, főleg a szolidaritási hozzájárulás mértékével” – jegyezte meg a MÖSZ elnöke.

Hozzátette: a szolidaritási hozzájárulás öt év alatt nőtt 60 milliárd forintról 400 milliárdra, ami „brutális növekmény, és

ezzel az intézkedéssel a kormány elvonja a települések saját bevételeinek a több mint 10 százalékát, ami nagyon komoly kiesést jelent”.

Gémesi György reagált Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azon nyilatkozatára is, amelyben a tárcavezető azt mondta, olyan mértékben nőttek a tehetősebb települések és kerületek iparűzési adóból eredeztethető bevételei, hogy azok bőven fedezik a szolidaritási hozzájárulás összegének az emelkedését is. A MÖSZ elnöke szerint nem növekedtek annyival az iparűzési adóból származó bevételek, hogy az önkormányzatok tudják állni a megnövekvő kifizetéseket a Magyar Államkincstár felé. Mint mondta, a kormány idén már elvonja az önkormányzatoktól az iparűzési adó többletet, ami a Versenyképes Járások Program alapját képezi, és ezt az összeget az adott térségben használják fel.

Gémesi György megjegyezte: 2026-ban sem lesz sehol iparűzési adó többlet, az újabb „brutális növekmény” pedig még nagyobb terhet ró a településekre. Kiemelte, hogy az infláció és a helyi béremelések miatt már így is jelentős többletkiadásai vannak az önkormányzatoknak, ami tovább fog nőni a szolidaritási hozzájárulás megemelésével.

„A települések nem fogják tudni másképp kigazdálkodni a kieső összegeket, csak úgy, hogy valamilyen más fontos feladatot elhagynak, vagy valamilyen szolgáltatást nem olyan mértékben végeznek el, mint ahogy azt a lakosság jogosan igényelné”

– fogalmazott a MÖSZ elnöke.

Gémesi György szerint a nemzetgazdasági miniszter beismerte, hogy a szolidaritási hozzájárulás a központi költségvetésbe, vagyis nem közvetlenül a rászoruló önkormányzatokhoz kerül.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter január 6-ára egyeztetésre hívta a Magyar Önkormányzatok Szövetségének képviselőit. „A célunk az, hogy a választások után egy olyan átfogó, a teljes önkormányzati rendszert érintő módosító javaslatcsomagot tudjunk letenni az asztalra, amely mind az önkormányzati szereplőknek, mind a kormányzati szereplőknek elnyeri a tetszését” – közölte Navracsics Tibor.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Gémesi György: egyes önkormányzatoknál komoly működési problémák lehetnek

budapest

magyar államkincstár

navracsics tibor

kormányrendelet

szolidaritási hozzájárulás

gémesi györgy

önkormányzatok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Besült, találtuk, kocsiban hagytuk, erkélyre esett – tanácsok tűzijátékokhoz és más eszközökhöz

Besült, találtuk, kocsiban hagytuk, erkélyre esett – tanácsok tűzijátékokhoz és más eszközökhöz
Egyre több helyen tilos a tűzijátékozás szilveszterkor is, de ahol lehet, ott a józan ész és a tűzvédelem szabályai szabnak egy gátat. Ezekről kérdezte az InfoRádió az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét.
 

Vonat, busz, HÉV: változások jönnek a közlekedésben – itt vannak a részletek!

Így alakul az év végi és az újévi közlekedési rend a fővárosban

Fehérbe borult az ország, és az év utolsó napján is lehet még hóesés

A Nyugat keze van benne? Kijev tagad, Moszkva bizonygat

A Nyugat keze van benne? Kijev tagad, Moszkva bizonygat

Az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán támadás nyomán Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót vesz fel Kijevvel szemben – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Közben az ukrán külügyminiszter felszólította a világ országait, hogy ne üljenek fel az oroszok hamis jelentéseinek, amelyek szerint támadás történt Putyin rezidenciája ellen, mert azok aláássák a békefolyamatot.
 

Kár az összekapcsolásért – Szergej Lavrov megszólalt a Trump-Putyin egyeztetés után

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Remek a hangulat a tőzsdéken

Remek a hangulat a tőzsdéken

Gazdasági adatok tekintetében ma este jöhetnek izgalmak, hiszen az amerikai jegybank este teszi közzé legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét, melyből akár a jövőben várható kamatpályára vonatkozóan is kiolvashatnak információkat a befektetők. A Fed legutóbb 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, a várakozások szerint ez 2026-ban is folytatódhat, főleg úgy, hogy májusban lejár Jerome Powell elnöki mandátuma, akinek a helyére jó eséllyel olyan szakember ül majd, aki nyitottabb a további monetáris lazítás irányába. A tőzsdéken iránykerest láthattunk a kereskedés első óráiban, később egyre jobb lett a hangulat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Láttad 2025 legfelkapottabb sorozatait? Ezekről a műsorokról egy rajongó sem maradhat le!

Kvíz: Láttad 2025 legfelkapottabb sorozatait? Ezekről a műsorokról egy rajongó sem maradhat le!

Ha naprakészen követed a legújabb tartalmakat, mai filmes kvízünket neked találtuk ki. Lássuk, mennyit tudsz a 2025-ben bemutatott új sorozatokról és a sikerműsorok új évadairól!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Eurostar services resume after tunnel disruption but passengers urged to postpone journeys

Eurostar services resume after tunnel disruption but passengers urged to postpone journeys

A broken down train has been removed following a power failure - but passengers tell us their New Year's Eve plans have been ruined.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 30. 18:04
Szolgálatba álltak a térgondnokok Budapest forgalmas pontjain
2025. december 30. 17:36
Besült, találtuk, kocsiban hagytuk, erkélyre esett – tanácsok tűzijátékokhoz és más eszközökhöz
×
×
×
×