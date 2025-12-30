Gémesi György: egyes önkormányzatoknál komoly működési problémák lehetnek

A Magyar Közlöny december 23-ai számában jelent meg az a kormányrendelet, amely azt részletezte, hogy 2026-ban mennyi szolidaritási hozzájárulást kell Budapestnek, a 23 fővárosi kerületnek és további 334 önkormányzatnak befizetnie az államkasszába. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke az InfoRádióban úgy fogalmazott, a kormányzat jövőre szolidaritási hozzájárulás címén csaknem 400 milliárd forintot von el a magyarországi önkormányzatoktól. Gémesi György szerint „ez olyan brutális összeg, ami feltehetően több önkormányzatnál akár működési zavart is okozhat”, mert indoklása szerint a szolidaritási adó által elvont pénz nagyon fog hiányozni az egyes helyi szolgáltatások mindennapi működtetését biztosító forrásból.

A legnagyobb összeget, majdnem 100 milliárd forintot Budapestnek kell kifizetnie, de jelentős teher hárul például a debreceni, a győri vagy a székesfehérvári önkormányzatra is. „Már nemcsak az ellenzéki polgármesterek tiltakoznak a határozat ellen, hanem több fideszes városvezető sem ért egyet ebben a formában az intézkedéssel, főleg a szolidaritási hozzájárulás mértékével” – jegyezte meg a MÖSZ elnöke.

Hozzátette: a szolidaritási hozzájárulás öt év alatt nőtt 60 milliárd forintról 400 milliárdra, ami „brutális növekmény, és

ezzel az intézkedéssel a kormány elvonja a települések saját bevételeinek a több mint 10 százalékát, ami nagyon komoly kiesést jelent”.

Gémesi György reagált Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azon nyilatkozatára is, amelyben a tárcavezető azt mondta, olyan mértékben nőttek a tehetősebb települések és kerületek iparűzési adóból eredeztethető bevételei, hogy azok bőven fedezik a szolidaritási hozzájárulás összegének az emelkedését is. A MÖSZ elnöke szerint nem növekedtek annyival az iparűzési adóból származó bevételek, hogy az önkormányzatok tudják állni a megnövekvő kifizetéseket a Magyar Államkincstár felé. Mint mondta, a kormány idén már elvonja az önkormányzatoktól az iparűzési adó többletet, ami a Versenyképes Járások Program alapját képezi, és ezt az összeget az adott térségben használják fel.

Gémesi György megjegyezte: 2026-ban sem lesz sehol iparűzési adó többlet, az újabb „brutális növekmény” pedig még nagyobb terhet ró a településekre. Kiemelte, hogy az infláció és a helyi béremelések miatt már így is jelentős többletkiadásai vannak az önkormányzatoknak, ami tovább fog nőni a szolidaritási hozzájárulás megemelésével.

„A települések nem fogják tudni másképp kigazdálkodni a kieső összegeket, csak úgy, hogy valamilyen más fontos feladatot elhagynak, vagy valamilyen szolgáltatást nem olyan mértékben végeznek el, mint ahogy azt a lakosság jogosan igényelné”

– fogalmazott a MÖSZ elnöke.

Gémesi György szerint a nemzetgazdasági miniszter beismerte, hogy a szolidaritási hozzájárulás a központi költségvetésbe, vagyis nem közvetlenül a rászoruló önkormányzatokhoz kerül.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter január 6-ára egyeztetésre hívta a Magyar Önkormányzatok Szövetségének képviselőit. „A célunk az, hogy a választások után egy olyan átfogó, a teljes önkormányzati rendszert érintő módosító javaslatcsomagot tudjunk letenni az asztalra, amely mind az önkormányzati szereplőknek, mind a kormányzati szereplőknek elnyeri a tetszését” – közölte Navracsics Tibor.