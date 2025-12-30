Berobbanások, visszavonulások, kilépések, botrányok – a legnagyobb belpolitikai események 2025-ben

Az elmúlt évtizedek szokásától eltérően az új esztendő ezúttal nem az államfő beszédével indult, hiszen Sulyok Tamás már karácsonykor megszólalt. Az újévi beszéd azonban így sem maradt el, ám azt a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter mondta el.

„A hazánk nagy bajban van. Egy gazdasági, megélhetési, alkotmányos és morális válság terhe alatt roskadozik Magyarország. Mindenki látja, mi folyik körülöttünk, hogy az Orbán-kormány hogyan vette el a magyar emberektől a jobb élet reményét. Önök nem jobbá tették és segítették a hazát, hanem elárulták, de ennek most vége van. Legyen új választás Magyarországon. Hozzák előre a választás napját a lehető legkorábbi időpontra” – mondta egyebek között.

Magyar Péter követelése nem teljesült, Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke pedig az év elején derűlátó nyilatkozatot tett.

„A helyzet az, hogy Magyarországnak vannak komoly adói. Például a lakosságnak van pénzügyi megtakarítása. Van erő az országban. Megindult a munkáshitel, a lakhatási támogatás, a Demján Sándor program kis- és középvállalkozóknak. Tehát ahogy nézem a 2025-ben esedékes gazdasági növekedési adatokat, azoknak a belső bontását, akkor megindultunk, repülőrajt, utazósebesség, aztán sprint” – mondta. A miniszterelnök évértékelő beszédében már konkrét lépésekről is beszámolt.

„A birodalom budapesti lerakatával húsvétra végezhetünk is. Írjuk bele az alkotmányba, hogy az ember vagy férfi vagy nő. És pont. Sőt, azt tanácsolom, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével” – fogalmazott keményen.

A Tisza Párt elnöke is évértékelő beszédet tartott, amely inkább a jövőbeni tervekről szólt.

„Megtartjuk a 13. havi nyugdíjat, bevezetjük a méltó élethez szükséges kiegészítő nyugdíjat. Az uniós források segítségével segítjük a kis- és középvállalatokat és a családi gazdálkodókat. Állami bérlakásépítési programot indítunk. Megreformálva visszahozzuk a korábbi területekre a KATA adózást. Öt százalékra csökkentjük először a gyümölcsök és a zöldségek áfakulcsát, majd az összes egészséges élelmiszer és a tűzifa áfáját is. A Tisza minden évben minimum 500 milliárd forinttal növeli az állami egészségügy költségvetését. Megtartjuk a déli határkerítést, soha nem engedünk ki börtönökből elítélt embercsempészeket” – ígérte Magyar Péter.

Az évértékelők sorát Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke zárta. Akkor azonban még nem lehetett tudni, hogy ezt feltehetően utoljára tette.

Egyebek között ezt mondta:

„Ami Orbán Viktor rendszerét illeti, ugye világos, hogy itt nem kormányfőt, hanem rendszert akarunk váltani.

Világos, hogy nem csak a korrupcióval van a baj, meg nem csak a Rogán-féle kommunikációval és nem tudom mivel van baj. A rendszerrel van a baj, sem a rendszerrel, sem a kiszolgálóival nem nagyon szeretnénk mi együttműködni, sem így, sem úgy.”

Hosszú vita és jogászkodás végére került pont, amikor kiderült, hogy a kormány egy arab befektetői csoport helyett a főváros egyik cégének adja el a rákosrendezői területet. Ezt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be. A főváros tulajdonában álló gazdasági társaság élt az elővásárlási jogával a Rákosrendezőre vonatkozó területet illetően, a vételár kifizetésére a szerződésben írt szabályok szerint köteles a főváros, illetve a Budapesti Közművek Nonprofit Társaság. A területet kell megtisztítani, erre a befektető a vételár feléig, tehát 25 milliárd forint erejéig vállalt kötelezettséget.

A megvásárolt területtel kapcsolatos első lépésekről Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója beszélt.

„Júniusig elkészül az az úgynevezett mesterterv kiírás, amit a Fővárosi Közgyűlés meg tud tárgyalni és el tud fogadni, és ennek eredményeképpen év végére reményeink szerint kézzel fogható tervek lesznek a kezünkben és be tudjuk mutatni a nyilvánosságnak, hogy mi is épülne ott és milyen szakaszokban. Ezzel együtt júniusra el kell fogadniuk azt a javaslatcsomagot, azokat a jogszabály-módosítási kérelmeket, amelyeket a szerződés alapján lehetőségünk van kérni az államtól” – nyilatkozta.

Az elszabaduló élelmiszerinfláció megállítása érdekében a kormány márciusban úgynevezett árrésstopot vezetett be. Ezt a miniszterelnök jelentette be, közölve, hogy a kereskedők ajánlatai messze elmaradtak az elvárásainktól, ezért úgy kellett dönteniük, hogy intézkedéseket vezetnek be a kereskedelemben. Március közepétől a 30 alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot. „Az elmúlt időszakban a tojás esetén ez 40 százalék, a vaj és a tejföl esetében pedig több mint 80 százalék volt, lássuk be, ez elfogadhatatlan” – nyomatékosította.

Március 15-én mind Orbán Viktor, mind Magyar Péter emlékezetes beszédet mondott Budapesten.

A Fidesz elnöke véleménynyilvánító szavazást, a Tisza Párt vezetője pedig a Nemzet Hangja elevezésű konzultáció elindítását jelentette be.

„Uniót, de Ukrajna nélkül. Irány a véleménynyilvánító szavazás! Az egygyermekes anyák harmincéves korukig, a két- és többgyermekes édesanyák életük végéig nem fizetnek jövedelemadót. Ez minden mértéktartás mellett is világszenzáció.

A mai ünnepi összesereglés után jön a húsvéti nagytakarítás. Átteleltek a poloskák”

– mondta beszédében Orbán Viktor.

„Létrehozzuk az önálló korrupcióellenes ügyészséget és külön NAV nyomozócsoportot állítunk fel. Duplájára emeljük az összes korrupciós bűncselekmény büntetési tételét. Kizárjuk a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét” – ígérte Magyar Péter.

Márciusban Magyarországon is megjelent a ragadós száj- és körömfájás. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos akkor elmondta: 10 kilométeres megfigyelési körzetet hoztak létre az érintett telep körül. Ennek egy része Ausztriába is átnyúlt, így az osztrák hatóságot is tájékoztatták erről az esetről. Ezen kívül pedig további, 72 órás szállítási korlátozások léptek érvénybe a mosonmagyaróvári, illetve győri járásra nézve. Legeltetési tilalom is volt április 7-ig. Az állományt beoltották a ragadós száj- és körömfájás elleni vakcinával, és így az állatok kevesebb vírus ürítettek, ám ez nem jelentette azt, hogy az állomány megmenthetővé vált, ugyanis a szabályok értelmében a vakcinázott állatokat is le kellett ölni. Ezzel nagyban tudták segíteni a járvány terjedésének megelőzését.

Májusban váratlanul lemondott a DK pártelnöki posztjáról Gyurcsány Ferenc, aki visszaadta parlamenti mandátumát és a közélettől is visszavonult.

A döntést Dobrev Klára jelentette be, aki időközben el is vált volt férjétől.

„Azt hiszem, hogy a jobb oldalon kicsit korán örültek. Gyurcsány Ferenc visszavonulásával ugyanis a gyurcsányozásnak is vége van. A gyurcsányozás mostantól végleg beismerés. Beismerése annak, hogy a továbbra is gyurcsányozóknak fogalmuk nincs arról, hogy mi a baj és mi a megoldás. Beismerése annak, hogy jobban tudnak gyűlöletet kelteni, mint országot vezetni. Mert a gyurcsányozók valójában abban egyformák mindenhol, hogy szétszakítani akarnak és nem összekötni. Baloldali voltam, vagyok és leszek, és büszke vagyok rá. Vagy együtt leszünk sikeres nemzet mind a tízmillióan, vagy sehogy” – jelentette ki Dobrev Klára, akit később a DK elnökévé is megválasztottak.

Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök csak hetekkel később szólt a nyilvánossághoz. Búcsúvideójában így fogalmazott: „Amit e hosszú időszakban képviseltem, és amit ma gondolok hazámról, a világról, hogy miként élhetnénk nagyobb nyugalomban, békében együtt, az érdemben nem változott. Egymásra vigyázó, egymásra tekintettel lévő, egymást elfogadó szabad világ megteremtéséért kívántam tenni. Még az is lehet, hogy volt, amikor eltévedtem. Lehettem részese olyan kompromisszumoknak, amelyeket mások gyanakvással figyeltek, vagy egyenesen elutasítottak. De nem tértem le hazám általam kívánatosnak tekintett útjáról. Vagyonomat nem gyarapítottam, annak jelentős részét Klárával közösen szép célokra fordítottuk.”

Orbán Viktor májusban vetette bele magát ismét a hazai belpolitikai küzdelmekbe, amikor felszólalt az általa életre hívott Harcosok Klubja első nyilvános rendezvényén.

„Most az kell, hogy a digitális térben is mi legyünk a legerősebbek. Ezért hoztuk létre a Digitális Szabadságharcosok Klubját. Fantasztikus, amit eddig elértetek.

Létrehoztátok a digitális honvédség belső magját. Ti vagytok az első tízezer, akik megtették a kezdőlépést.

Az a kérésem, hogy egy héten belül mindenki hozzon még egy embert” – biztatta a résztvevőket.

Magyar Péter folytatta országjáró körútját, amelynek során május közepén „Egymillió lépés” elnevezéssel gyalogos békemenetet tartott Budapesttől Nagyváradig. Ottani beszédében sorsszerűnek nevezte, hogy Orbán Viktor tihanyi beszéde egy nappal azután hangzott el, hogy a 2004. december 5-i árulásért felelős Gyurcsány Ferenc bejelentette a visszavonulását a politizálástól. „Ahhoz, hogy lezárhassuk ezt a dicstelen két évtizedet, az elszalasztott lehetőségek korszakát, és tiszta lapot nyithassunk végrem a gyurcsányi stafétát átvevő Orbán Viktornak is mennie kell” – hangoztatta.

Rózsa András, a Momentum Mozgalom elnöke nyár elején tett bejelentést a párt teveiről, közölve, hogy pártja nem indul a 2026-os országgyűlési választáson, nem állít országos listát. A 2029-es EP-választásra viszont elkezdenek készülni az országgyűlési választások után. Elemi céljuknak nevezte a Fidesz-kormány leváltását.

Június végén a betiltott Pride helyett megrendezett Budapest Büszkeség felvonuláson százezres tömeg vonult végig a főváros utcáin. A rendőrség emiatt decemberben vádemelést javasolt a főpolgármester ellen. „A mi szabadságünnepünk valódi jog, és erkölcsi alapja nem más, mint az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, amiben az áll, minden emberi lény szabadnak születik, egyenlő méltósága és joga van. Szabadság, méltóság, egyenlőség. Mi ehhez ragaszkodunk” – mondta a rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester.

Nyáron ütötte fel fejét az aranyszínű sárgaságbetegség a hazai szőlőkben,

amelyről Szűcs Csaba, a NÉBIH növényvédelmi igazgatóságának vezetője beszélt. Mint mondta, a kórokozót 2013-ban találták meg a zalai, illetve badacsonyi borvidéken, azóta terjed a hazai szőlőültetvényeken. A kórokozó fitoplazma ellen nincs növényvédőszeres kezelés, a betegséget terjesztő vektor, vagyis az amerikai szőlőkabóca ellen lehet védekezni – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy hatóságilag ellenőrzött és megfelelő minőségű szaporítóanyagot kell a szőlőültetvények telepítésekor használni.

A Fidesz elnöke júliusban ismét ellátogatott az erdélyi Tusnádfürdőre, ahol elsősorban a választási előkészületekről beszélt.

„Korábban már létrehoztuk a Harcosok Klubját, és ez fontos, de nem mindenkinek való a harc. Van, akinek kifejezetten elege van a konfliktusokból. Ezért kell egy hely, egy tér azoknak is, akik nem akarnak részt venni direkt politikai csatákban, de részt akarnak venni az országépítésben.

Kell egy tér, egy támasz, kell a politikai és közösségi védelem, kell sok digitális polgári kör”

– jelentette ki.

A kormány nyár közepén hirdette meg az új Otthon Start programot, amelynek részleteit Gulyás Gergely ismertette.

„Akinek az állandó lakóhelye Magyarországon van, de ingázó, tehát szomszédos országokban dolgozik, ők is legyenek jogosultak a 3 százalékos kedvezményes hitelre. A konstrukcióban legfeljebb 30 ezer forintos lehet a banki díj, szeptember elsejével indul a program. A hitel maximálisan igényelhető összege 50 millió forint, a legfeljebb 3 százalékos kamat a teljes futamidő alatt fix marad. A leghosszabb futamidő 25 év. Új, illetve használt lakás vásárlására, építésére lehet felvenni. és tanyára is lehet. Legfeljebb másfél millió forint lehet a négyzetméterár, és az ingatlan értéke pedig legfeljebb 100 millió forint lehet ha lakásvásárlásról van szó. Hogyha lakóház vagy tanya, akkor 150 millió forint a felső értékkorlát. 10 százalékos önerő szükséges az otthontámogatás igénybe vételéhez. A támogatás lakáshitel törlesztésére, vagy pedig új lakáshitel önrészének a kifizetésére is költhető. Tanárok, rendőrök, katonák, ápolók, orvosok és más köztisztviselők tartoznak ebbe a körbe. Ez évente nettó egymillió forintos támogatást jelent” – sorolta.

Magyar Péter augusztus 20-án hirdette meg 10 pontos Szent István programját. Egyebek között erről beszélt: „Nyolc év alatt 200 ezer fővel növeljük a hazatérő magyar honfitársaink számát. A vár a hazád azt jelenti, vár egy lehetőségekkel teli, tiszta verseny, egy kiszámítható adórendszer, megfelelő szociális ellátás és egy erős, büszke közösség. A magyar függetlenség ma a villanyórán, a gázórán és a hőszivattyún is mérhető. Amíg a konnektoraink kelet felé vannak bekötve, addig a döntéseink sem szabadok. Energiában magyar és európai önállóságot építünk.”

Szeptemberben ismét Kötcsén nyitotta meg az őszi politikai szezont a miniszterelnök,

akinek beszédét ezúttal nyilvánosságra hozták. Értékelése szerint arról szól majd a 2026-os választás, hogy kiben lehet megbízni. „Az ellenfelünk teljes bizalomvesztésben van. Gyurcsányéknak több eszük volt, ugyanis ők a választás után mondták el, hogy átverték az embereket. A Tisza meg a választás előtt mondta el, hogy át fogják verni az embereket. A digitális építkezést folytatni kell, mindenki a fedélzetre! Békemenet, sőt békemenetek, a lehető legszélesebb összefogással. Szakpolitikai viták, bizonyítani a kormányképességünket és megnyerni a kormányképességi versenyt. Mozgósítás a következő hét hónapban. Indítani fogunk hamarosan egy Nemzeti Konzultációt a kiszivárgott adóemelési tervekről is” – jelentette be.

Magyar Péter is ugyanerre a napra szervezte kötcsei gyűlését.

„A működő Magyarország négy pillérre épül. Az első pillér a gazdag és sikeres ország. Egy olyan ország, ahol a tisztességes munkának tisztességes bére van, ahol a nyugdíj nem létminimum alatti vegetálás, hanem méltó megélhetést biztosít. A legkevesebbet keresőknek 9 százalékra csökkentjük a személyi jövedelemadóját, míg a legmagasabb kulcs marad 15 százalék. Létrehoztunk egy eddig nem ismert rendszert, és ezzel együtt a Tisza Világ applikációt. Magyarországnak nem újabb szlogenekre van szüksége, hanem cselekvésre, valódi, bátor, alulról szerveződő reményteli cselekvésre” – mondta.

Októberben nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt támogatóinak adatai.

Erről a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, súlyos, a személyiségi jogokat valóban sértő botrányról van szó. „Ráadásul újra azzal találkozunk, hogy akik ezért felelősek, a Tisza Párt, rögtön hazudozni kezd. Tehát az egészen természetes, magától értetődő reakciója a Tisza Pártnak minden politikai ügyben, hogy hazudik valamit. Nem így történt – letagadják, majd elismerik – mégis így történt. Szeretnénk, és szerintem mindenki szeretne világosan látni, még egyébként azok az őket támogatók is vélhetően, akiknek az adataik most ukrán kezekbe kerülhettek” – hangzott el.

Október 23-án Orbán Viktor a Békemenet után, míg Magyar Péter a Nemzet Menete elnevezésű felvonulást követően beszélt. Mindkét rendezvényen sokan vettek részt. A miniszterelnök a Kossuth téren szólalt fel.

„Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol a békét nyélbe lehet ütni, tető alá lehet hozni, és mi készen állunk rá. De nem akarunk és nem is fogunk egy szövetségi rendszerbe tartozni Ukrajnával, sem katonai, sem gazdasági szövetségünkben nem lehetnek tagok. Behoznák a háborút, kivinnék a pénzünket és tönkretennék a gazdaságunkat. Partnerség igen, tagság nem. Ezt kívánja a magyar nemzet. Tisztelt magyar fiatalok, ti is lehettek hazafiak. Lehettek szabad és büszke magyarok, de először le kell jönnötök a gépről és ki kell hajítani a brüsszeli infúziót. Ébredjetek, lázadjatok, vár a hazátok!” – szólította fel híveit.

A Tisza Párt elnöke a Hősök terén tartott ünnepi beszédet.

„Az a politikus, aki egykor az orosz csapatok kivonását követelte, ma a Kreml leglojálisabb szövetségese. Április 12-én hivatalosan is lezárunk egy 20 éves korszakot, a Gyurcsány-Orbán rendszert, amely cinizmusra, félelemre és hazugságra épült. Az új Országgyűlés alakuló ülésének első napján pedig a leendő Tisza-kormány visszaállítja a nyomozó hatóságok és az igazságszolgáltatás függetlenségét. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, létrehozzuk a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatalt. A Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat, ugyanakkor ezzel egy időben benyújtja a nemzeti megbékélési törvényt is” – mondta Magyar Péter.

A parlamenti pártok közül elsőként a Mi Hazánk nevezte meg miniszterelnökjelöltjét, Toroczkai László pártelnököt.

„Mi azt szeretnénk, hogyha a programok tudnának a választási kampányban ütközni, ahelyett, hogy vállalhatatlan mondatokkal támadják egymást a kormányfőjelöltek. A Mi Hazánk Mozgalom a következő Országgyűlésnek nagyon komoly, megkerülhetetlen ereje lesz. Ez számunkra nem kérdés, és az sem kérdés, hogy 2026-tól kezdődően lehetőségünk lesz arra – sokkal inkább, mint akár az elmúlt négy évben egy kétharmados többséggel szemben –, hogy minél több programpontunkat megvalósítsuk. Ez az, amire mi összpontosítunk” – közölte Toroczkai László.

December elején rendőrök szállták meg a Szőlő utcai fiatalkorúak javítóintézetét.

A részletekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter akkor elmondta: „az ebben az intézetben történtekkel kapcsolatosan nyomozás folyik, történtek letartóztatások és több korábbi vezetővel szemben büntetőeljárás van folyamatban. Szeretném egyértelművé tenni, hogy nem egy gyermekotthonról vagy egy árvaházról van szó. Ez egy fiatalkorúak börtöne. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy itt nem elegendő a jelenlegi szociális ellátórendszerbeli fenntartás, mert a bűncselekményeket nem tudta megakadályozni, ezért a kormány arról döntött, hogy azokat a nevelőintézeteket – öt nevelőintézetről beszélünk –, ahol bíróság döntése értelmében vannak fiatalok, a rendőrség felügyelete alá helyezzük. És legyünk figyelemmel arra, hogy akiket ott bűncselekmény elkövetése vagy annak alapos gyanúja miatt fogva tartanak, azokkal szemben valamennyi ott dolgozó jogszerűen járjon el, és olyan túlkapásokra, mint amit láttunk, olyan bűncselekményekre ne kerülhessen sor”.

A főváros és a kormány között egész évben folytatódott a szolidaritási hozzájárulással és más támogatási megállapodásokkal kapcsolatos elszámolási vita. Ez azzal a kockázattal járt, hogy

amennyiben a főváros az év végéig nem tudja lezárni folyószámla-hitelét, akkor januártól nem tud fizetést adni az önkormányzat, valamint a fővárosi cégek dolgozóinak.

Karácsony Gergely főpolgármester közölte: „Az utolsó, decemberre tervezett inkasszót a bírósági beadványunk lehetetlenné teszi. Előfordult már egyszer, hogy ennek ellenére az államkincstár inkasszált, de a bíróság kötelezte arra az államkincstárt, hogy ezt a pénzt adja vissza. És hogyha ebben a helyzetben ez megtörténik, ismerve ezt a bírósági gyakorlatot és a Kúria korábban meghozott döntését, ez egy nagyon súlyos hivatali visszaélés, tehát egy büntetőeljárást hív maga ellen ki, aki ezek után mégis ezt meglépi, ezért erre nem készülünk. Ami pedig a kintlévőségek behajtását illeti, ott apparátusi szinten zajlik az a folyamat, ami ezt lehetővé teszi, és mivel a kormány valamennyi politikusa tulajdonképpen elígérkezett ebben, a törvények és jogszabályok alapján ez a pénz jár a fővárosnak, ezért mi természetesen arra készülünk, hogy ezek a pénzek meg fognak érkezni. Nyilván minél előbb, annál jobb, mert akkor tudjuk zárni az évet, és tudunk készülni a következő évre, de ezeknek a pénzeknek jogszerűen meg kell érkezniük a főváros számlájára. Az összes fideszes politikus a saját közösségi médiájában azon örömködött, hogy a kormány ezeket ki fogja fizetni, nincs okom kételkedni abban, hogy ez valóban bekövetkezik. Ha bekövetkezik, akkor egészen más hangulatban fogunk beszélgetni, de én egyelőre arra készülök, hogy tartja a kormány a szavát kivételesen. Maga a miniszterelnök adott garanciát politikai értelemben arra, hogy a város működőképességét semmi nem veszélyeztetheti. Igazából most már csak a kormányon van sor, természetesen láttunk már az utolsó pillanatban megérkező támogatásokat, láttunk már olyan döntéseket, amelyeket addig húztak, ameddig lehetett, de törvényesen ez a rész jár a fővárosnak. Nem szeretnék B tervek megfogalmazásával enyhíteni azon a nyomáson, hogy ezt a pénzt igenis ki kell fizetni.”

Ezek voltak 2025 legfontosabb belpolitikai eseményei, amelyeket december közepéig foglaltunk össze, természetesen a teljesség igénye nélkül.