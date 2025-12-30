Turistakatasztrófa az Alpokban – videó

Csaknem száz embert kellett evakuálni kedden az olasz Alpokban egy magasan fekvő térségből, miután egy drótkötélpályás felvonó műszaki meghibásodás miatt balesetet szenvedett – közölte a helyi hegyimentő szolgálat.

A tájékoztatás szerint a felvonó egyik kabinja nagy sebességgel nekicsapódott a mintegy 2800 méteres magasságban található Monte Moro hegyi állomás korlátjának a svájci határ közelében található Macugnaga község határában.

Négyen könnyebben megsérültek a történtek során, őket mentőhelikopterrel szállították el. Ugyanakkor csaknem száz síelő, illetve túrázó rekedt több órán át a hegyi állomásnál, mivel a felvonó a balesetet követően nem üzemelt.

Az embereket végül egy hosszas művelet során szintén helikopterekkel menekítették ki.

Az 1962-ben épült drótkötélpályás felvonó átfogó felújításon esett át 2023 elején.