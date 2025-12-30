ARÉNA - PODCASTOK
A képen az Alpok egyik leghíresebb hegycsoportja látható, a Monte Rosa, amelyet Macugnaga település felől fotóztak.
Nyitókép: Pixabay

Turistakatasztrófa az Alpokban – videó

Infostart / MTI

Csaknem száz embert kellett evakuálni az olasz Alpokban egy drótkötélpályás felvonó balesete miatt.

Csaknem száz embert kellett evakuálni kedden az olasz Alpokban egy magasan fekvő térségből, miután egy drótkötélpályás felvonó műszaki meghibásodás miatt balesetet szenvedett – közölte a helyi hegyimentő szolgálat.

A tájékoztatás szerint a felvonó egyik kabinja nagy sebességgel nekicsapódott a mintegy 2800 méteres magasságban található Monte Moro hegyi állomás korlátjának a svájci határ közelében található Macugnaga község határában.

Négyen könnyebben megsérültek a történtek során, őket mentőhelikopterrel szállították el. Ugyanakkor csaknem száz síelő, illetve túrázó rekedt több órán át a hegyi állomásnál, mivel a felvonó a balesetet követően nem üzemelt.

Az embereket végül egy hosszas művelet során szintén helikopterekkel menekítették ki.

Az 1962-ben épült drótkötélpályás felvonó átfogó felújításon esett át 2023 elején.

baleset

alpok

mentőhelikopter

drótkötélpálya

