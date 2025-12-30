Kínai webshopok: a 3 eurós vám csak a kezdet, további változásra figyelmeztet a szakértő

Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy 2028 helyett már 2026-ban töröljék el a 150 euró alatti árukra vonatkozó „de minimis” mentességet. Emiatt növekedhet a Kínából származó importtermékek és az online platformokon rendelt cikkek ára – ezzel kapcsolatban nyilatkozott az RSM vám-, jövedéki és hulladékgazdálkodási tanácsadási üzletágának vezetője, Falcsik István az InfoRádióban.

Elmondta, a „de minimis” mentesség azt jelenti, hogy a 150 euró alatti értékű árukra nulla százalék vámot kell alkalmazni, amennyiben azokat végfogyasztók rendelik meg internetes kereskedelem formájában. Így ezek a kisértékű áruknak nevezett termékek kvázi vámmentesen érkeznek be a harmadik országokból.

Import ÁFÁ-t ugyanakkor fizetni kell ezen áruk után is

– hangsúlyozta Falcsik István.

A kedvezmény magyarázata az, hogy az ilyen árukat a lehető leggyorsabban kell eljuttatni a végfogyasztókhoz, a vámkezelés pedig sokkal egyszerűbb úgy, ha 0 százalékos vámtétellel történik. Ugyanakkor ez egyfajta versenyhátrányt jelent azoknak a gazdálkodóknak, akik nem egyedileg, elektronikus kereskedelem formájában küldik ezeket a termékeket a végfogyasztóknak. Amennyiben ugyanilyen termékeket nagyobb tömegben, szállítmány formájában hoznak be, akkor a 150 eurót már meghaladja egy szállítmány értéke, és rendesen az „adott kombinált nomenklatúra” szerinti vámterhet kell érte fizetni – tette hozzá az üzletágvezető.

A termékekre valószínűleg a normál vámtarifális szabályok alapján fognak rárakódni a vámterhek, amelyeket „nyilvánvalóan” be fog építeni az árba, aki eladja, tehát szinte

automatikusan egyfajta áremelkedés fog történni

– fogalmazott Falcsik István.

Ugyanakkor például a Kínából behozott olcsó importra viszonylag egyszerűbb vámkezelési módszerek fognak vonatkozni, erre van egy elektronikus rendszer és az úgynevezett IOSS vámkezelő rendszer is. Hozzátette, hogy amikor az egyes áruk esetében külön-külön kell meghatározni azt, melyik vámtarifa-szám vonatkozik rájuk, és hány százalékos lesz a vámtétel, az mindenképpen növelni fogja az adminisztrációt. Ez magasabb vámszolgáltatási árakat képez, és egy ilyen is be tud épülni a termék árába is.

Az Európai Bizottság adatai alapján 2024-ben 4,6 milliárd „csekély értékű” csomag érkezett az EU-ba. Ez a 2023-as mennyiség kétszeresét, illetve a 2022-es mennyiség háromszorosát jelenti. Közleményükben kiemelik, ezen termékek közül több is van, amely nem felel meg a hatályos európai szabályozásnak.

A „de minimis” mentesség eltörléséig az Európai Unió pénzügyminiszterei már megegyeztek abban, hogy 2026. július 1-től az ilyen csomagtípusok fix összegű, 3 eurós vámterhet fognak magukkal vonni. Ez terméktípusonként lesz fizetendő, a Reuters által megszólaltatott forrás ezt így illusztrálta: tíz pár ugyanolyan anyagú zokni után 3 euró lenne fizetendő, viszont öt pár pamutzokni és öt pár gyapjúzokni már 6 eurós terhet vonna maga után.