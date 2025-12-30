ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 30. kedd Dávid
Az előzetesen kijelölt hat nagy forgalmú budapesti tér mindegyikén megkezdték munkájukat a Budapesti Közművek térgondnokai.
Nyitókép: Facebook/BKM

Szolgálatba álltak a térgondnokok Budapest forgalmas pontjain

Infostart / MTI

Az előzetesen kijelölt hat nagy forgalmú budapesti tér mindegyikén megkezdték munkájukat a Budapesti Közművek térgondnokai.

A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. közleménye szerint a térgondnok figyelemmel kíséri a környezet állapotát, felszedi az útjába kerülő szemetet, kapcsolatot tart a lakossággal, a közterület-felügyelettel és a területen illetékes többi közszolgáltatóval.

A 14 térgondnok hajnaltól késő estig dolgozik a Blaha Lujza téren, a Deák Ferenc téren, a KÖKI-n, az Etele téren, az Örs vezér terén és a Széll Kálmán téren, segítve a terek tisztaságának és rendezett állapotának fenntartását.

A térgondnok fontos feladata, hogy „udvariasan fellépjen a közterületi normák felelős, környezettudatos betartatása érdekében a járókelők, az elárusítóhelyek, vagy épp a kutyasétáltatók felé.”

Az eddigi tapasztalatok és a lakossági visszajelzések alapján igény van a térgondnokok munkájára, már lehet érzékelni ezeken a tereken a fokozatos változást, a járókelők is jobban figyelnek a köztisztaságra – írták.

Szolgálatba álltak a térgondnokok Budapest forgalmas pontjain

VIDEÓ
