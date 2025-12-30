Már a tejföl sem a régi, új kategória jön – itt van, mire kell figyelni

Az Agrárminisztérium friss rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv tejfölökre vonatkozó módosítását foglalja magában. A szabályozás célja, hogy egyértelmű legyen, a tejtermékek elnevezése milyen jellegű és minőségű termékre utal. A módosítás biztosítja, hogy a „tejföl” megnevezés is csak az élőflórás termékeket jelölhesse, ezáltal könnyebbé válik a magasabb minőségű termékek kiválasztása a fogyasztók számára.

Bevezetik a savanyú tejtermékek kategóriát. Ezen belül

savanyú tejkészítménynek minősül a 10 százaléknál (m/m) kisebb zsírtartalmú termék,

savanyú tejszínkészítménynek minősül a legalább 10 százalék (m/m) és azt meghaladó zsírtartalmú termék.

Felhasználható összetevők: tej, tejsűrítmény vagy ezek keveréke, tejszín, vaj, tejpor, víz, étkezési só, savópor, tejfehérje-koncentrátum, savófehérje-koncentrátum, étkezési kazeinátok, prebiotikumok, a rendeletben meghatározott mikrobatenyészetek.

Azt is kikötötték, hogy mely termékekhez szabad ízesítőanyagot és zselatint használni.

Használható mikrobatenyészetek:

joghurt: Streptococcus salivarius subsp. thermophilus és Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus szimbiotikus tenyészete, és egyéb joghurtspecifikus tejsavbaktériumokból készített kultúrák;

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus és Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus szimbiotikus tenyészete, és egyéb joghurtspecifikus tejsavbaktériumokból készített kultúrák; kefir: kefirgombából készített kultúrák, például Lactobacillus kefiri, Leuconostoc-, Lactococcus- és Acetobacter-félék jellemző arányban, laktózerjesztő élesztők, például Kluyveromyces marxianus vagy laktózt nem erjesztő élesztők, például Saccharomyces unisporus, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces exiguus, Debaryomyces hansenii;

kefirgombából készített kultúrák, például Lactobacillus kefiri, Leuconostoc-, Lactococcus- és Acetobacter-félék jellemző arányban, laktózerjesztő élesztők, például Kluyveromyces marxianus vagy laktózt nem erjesztő élesztők, például Saccharomyces unisporus, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces exiguus, Debaryomyces hansenii; más fermentált tejtermékek: specifikus mezofil vagy termofil tejsavbaktériumok egytörzs- vagy

keveréktenyészete.

Az Élelmiszerkönyv szerint élőflórásnak az a fermentált tejtermék tekinthető, amelyet természetes probiotikus mikrobatörzsek felhasználásával savanyítanak vagy alvasztanak. A nem élőflórás termékeknél ezzel szemben olyan mikrobapusztító módszerrel, például utóhőkezeléssel élnek a gyártók, amelyek hosszabb tárolási időt tesznek lehetővé.

Fontos kitétel, hogy van türelmi idő: a változások hatálybalépésének napjától, 2026. január 1-jétől számított 12. hónap utolsó napjáig az eddig gyártott termékek továbbra is előállíthatóak, forgalomba hozhatók és a fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idejük lejártáig forgalomban tarthatók.