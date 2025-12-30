ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 30. kedd
Tejfölöket pakol a hűtőbe egy dolgozó a fővárosi Corvin Plazában található Príma üzletben 2025. március 17-én. Ezen a napon életbe lépett az árrésstop, amely harminc alapvetőélelmiszer-kategóriánál 10 százalékban szabályozza a kiskereskedelmi árrés mértékét.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Már a tejföl sem a régi, új kategória jön – itt van, mire kell figyelni

Infostart

Ezáltal könnyebbé válik a magasabb minőségű termékek kiválasztása a fogyasztók számára – olvasható a Magyar Közlönyben megjelent rendeletben.

Az Agrárminisztérium friss rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv tejfölökre vonatkozó módosítását foglalja magában. A szabályozás célja, hogy egyértelmű legyen, a tejtermékek elnevezése milyen jellegű és minőségű termékre utal. A módosítás biztosítja, hogy a „tejföl” megnevezés is csak az élőflórás termékeket jelölhesse, ezáltal könnyebbé válik a magasabb minőségű termékek kiválasztása a fogyasztók számára.

Bevezetik a savanyú tejtermékek kategóriát. Ezen belül

  • savanyú tejkészítménynek minősül a 10 százaléknál (m/m) kisebb zsírtartalmú termék,
  • savanyú tejszínkészítménynek minősül a legalább 10 százalék (m/m) és azt meghaladó zsírtartalmú termék.

Felhasználható összetevők: tej, tejsűrítmény vagy ezek keveréke, tejszín, vaj, tejpor, víz, étkezési só, savópor, tejfehérje-koncentrátum, savófehérje-koncentrátum, étkezési kazeinátok, prebiotikumok, a rendeletben meghatározott mikrobatenyészetek.

Azt is kikötötték, hogy mely termékekhez szabad ízesítőanyagot és zselatint használni.

Használható mikrobatenyészetek:

  • joghurt: Streptococcus salivarius subsp. thermophilus és Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus szimbiotikus tenyészete, és egyéb joghurtspecifikus tejsavbaktériumokból készített kultúrák;
  • kefir: kefirgombából készített kultúrák, például Lactobacillus kefiri, Leuconostoc-, Lactococcus- és Acetobacter-félék jellemző arányban, laktózerjesztő élesztők, például Kluyveromyces marxianus vagy laktózt nem erjesztő élesztők, például Saccharomyces unisporus, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces exiguus, Debaryomyces hansenii;
  • más fermentált tejtermékek: specifikus mezofil vagy termofil tejsavbaktériumok egytörzs- vagy
    keveréktenyészete.

Az Élelmiszerkönyv szerint élőflórásnak az a fermentált tejtermék tekinthető, amelyet természetes probiotikus mikrobatörzsek felhasználásával savanyítanak vagy alvasztanak. A nem élőflórás termékeknél ezzel szemben olyan mikrobapusztító módszerrel, például utóhőkezeléssel élnek a gyártók, amelyek hosszabb tárolási időt tesznek lehetővé.

Fontos kitétel, hogy van türelmi idő: a változások hatálybalépésének napjától, 2026. január 1-jétől számított 12. hónap utolsó napjáig az eddig gyártott termékek továbbra is előállíthatóak, forgalomba hozhatók és a fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idejük lejártáig forgalomban tarthatók.

Már a tejföl sem a régi, új kategória jön – itt van, mire kell figyelni

élelmiszer

magyar közlöny

minőség

tejföl

