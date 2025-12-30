ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Police.hu

Elsőként érkezett a súlyos balesethez a szabadnapos rendőr

Infostart

Téli reggel, csúszós út, fának csapódó autó. Forgalom szinte nulla, de egy szabadnapos rendőr éppen arra autózik és segít.

Fornádpuszta felől autózott a Tamási Rendőrkapitányság szabadnapos járőre a 65-ös főút irányába, amikor arra lett figyelmes, hogy a szántóföld mellett egy fának csapódva áll egy pick-up. Megállt és a kocsihoz lépett, hogy meggyőződjön róla, van-e valaki az utastérben.

A sofőr eszméletlen volt, több helyen megsérült. Hartman Nikolett r. őrmester nem habozott, tette a dolgát - olvasható a police.hu oldalon.

Hívta a szolgálatban lévő kollégáit, közben a hátsó ülésről ellenőrizte a férfi pulzusát, légzését. Ezután a segélyhívón tájékoztatta a mentős kollégát a sérült állapotáról, majd útmutatását követve tartotta a sérült fejét. A sofőr időközben magához tért ugyan, de beszélni továbbra sem tudott.

A szolgálatban lévő kollégák és a mentős bajtársak egyszerre érkeztek meg, kiemelték a sérült férfit, majd stabilizálták az állapotát, végül mentőhelikopterrel szállították kórházba. Az elsődleges információk szerint a sérülése súlyos.

A nyomok alapján a balesetet szenvedett autós a 65-ös főút irányából Fornádpuszta felé haladt a számozatlan műúton. Az 1700-as méterszelvényhez érve a kocsi megcsúszott a jeges felületen és balra lesodródott az útról, majd egy fának ütközött. A sofőr sajnos nem használta a biztonsági övet.

24 ÓRA
