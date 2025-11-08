Orbán Viktor: amerikai védőpajzsot kap a forint

Az, hogy a magyar valutát meg lehet támadni, hogy a magyar költségvetést nehéz helyzetbe lehet hozni, hogy a magyar gazdaságot finanszírozási oldalról lehet fojtogatni, ezt el lehet felejteni, ennek vége van. Ezt az amerikaiakkal mi megoldottuk - fogalmazott úton hazafelé a repülőgép fedélzetén a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint az amerikai féllel történt pénzügyi és gazdasági megállapodások eredményeképp A Magyarországgal szemben alkalmazható Brüsszeli eszközök mostantól "kicsorbultnak tekinthetők".

Megerősítette, hogy az orosz energiahordozók ügyében ő időkorlát nélküli mentességről állapodott meg az amerikai elnökkel, erre fogott kezet. Aki nem hiszi, majd egy év múlva üljünk le, azt nézzük meg - mondta.

Szijjártó Péter külügyminiszter szombat délután egy videóban ugyancsak közölte, hogy Magyarország korlátlan időre kapott a mentességet az amerikai szankciók alól. A CNN a Fehér Ház egyik tisztviselőjére hivatkozva ugyanis arról írt, hogy Donald Trump egy évre mentette fel Magyarországot az orosz olaj és gáz vásárlására vonatkozó amerikai szankciók alól, de ugyanezt mondták a BBC forrásai is, és erről tudósított a Reuters is.