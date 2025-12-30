Lázár János: kitapostuk a Strabagból a javítást – már használható az M30-as

Lázár János úgy fogalmazott: „Megvédtük a magyar emberek érdekeit, kitapostuk a Strabagból a javítást, és már el is indulhattak az első autók az M30 kijavított szakaszán! Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!” – zárul a rövid Facebook-bejegyzés.

Mint arról beszámoltunk, az ÉKM vezetője reggel azt közölte, hogy a tárcája lehívta a 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ami meg is érkezett, ezért december 30-án 18-tól megnyitják a forgalom előtt az M30-as eddig lezárt, Miskolc és Szikszó közötti szakaszát.

„Az M30-as autópálya süllyedése utáni helyreállításnál a Strabag át...tt bennünket, de mi levertük rajtuk – nem hagytuk, hogy újra átverjék a magyarokat!” – fogalmazott a miniszter.

A bankgarancia arra az esetre vonatkozik, ha a pályaszakasszal ismét valami gond lenne.

Az MKIF szintén arról adott hírt néhány órája, hogy az M30-as autópálya korábban Szikszó térségében lezárt szakasza 10:30 órától megnyitására került, így az M30-as érintett része újra korlátozás nélkül használható.

Mint ismert, régebb óta húzódó, durva üzengetéssel tarkított vita akadályozta ezen útszakasz átadását. A minisztérium és az osztrák kivitelező az útszakasz süllyedésének okában és a javítás mikéntjében volt jelentősen eltérő állásponton. A javítások után, december 17-én a közlekedési tárca bejelentette, hogy megnyitják az érintett szakaszt, de aztán ezt a hírt gyorsan vissza is vonta. A tárca szerint azért, mert a Strabag nem volt hajlandó írásban garanciát vállalni arra, hogy a korábbi hiba – az út süllyedése – rövid időn belül nem ismétlődik meg. A minisztérium álláspontja szerint az útkezelő MKIF Zrt. így nem nyithatta meg a pályát, mivel a közlekedők biztonsága csak teljes körű, írásos kivitelezői felelősségvállalás mellett garantálható.

A Strabag ezzel szemben a Portfolióval azt közölte: az M30-as érintett szakaszán az ÉKM kérésére elvégzett munkálatok az előre nem látható talajvízmozgások kezelése miatt történtek, és ezek 2025. december 16-án lezárultak. A cég szerint az ellenőrző vizsgálatok mindent rendben találtak, az útszakaszt pedig a megrendelő átvette.

Még egy törvényt is alkottak az eset miatt.