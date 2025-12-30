ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.81
usd:
328
bux:
111280.24
2025. december 30. kedd Dávid
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Lázár János/Facebook

Lázár János: kitapostuk a Strabagból a javítást – már használható az M30-as

Infostart

Közösségi oldalán üzent a közlekedési és építési miniszter.

Lázár János úgy fogalmazott: „Megvédtük a magyar emberek érdekeit, kitapostuk a Strabagból a javítást, és már el is indulhattak az első autók az M30 kijavított szakaszán! Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!” – zárul a rövid Facebook-bejegyzés.

Mint arról beszámoltunk, az ÉKM vezetője reggel azt közölte, hogy a tárcája lehívta a 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ami meg is érkezett, ezért december 30-án 18-tól megnyitják a forgalom előtt az M30-as eddig lezárt, Miskolc és Szikszó közötti szakaszát.

„Az M30-as autópálya süllyedése utáni helyreállításnál a Strabag át...tt bennünket, de mi levertük rajtuk – nem hagytuk, hogy újra átverjék a magyarokat!” – fogalmazott a miniszter.

A bankgarancia arra az esetre vonatkozik, ha a pályaszakasszal ismét valami gond lenne.

Az MKIF szintén arról adott hírt néhány órája, hogy az M30-as autópálya korábban Szikszó térségében lezárt szakasza 10:30 órától megnyitására került, így az M30-as érintett része újra korlátozás nélkül használható.

Mint ismert, régebb óta húzódó, durva üzengetéssel tarkított vita akadályozta ezen útszakasz átadását. A minisztérium és az osztrák kivitelező az útszakasz süllyedésének okában és a javítás mikéntjében volt jelentősen eltérő állásponton. A javítások után, december 17-én a közlekedési tárca bejelentette, hogy megnyitják az érintett szakaszt, de aztán ezt a hírt gyorsan vissza is vonta. A tárca szerint azért, mert a Strabag nem volt hajlandó írásban garanciát vállalni arra, hogy a korábbi hiba – az út süllyedése – rövid időn belül nem ismétlődik meg. A minisztérium álláspontja szerint az útkezelő MKIF Zrt. így nem nyithatta meg a pályát, mivel a közlekedők biztonsága csak teljes körű, írásos kivitelezői felelősségvállalás mellett garantálható.

A Strabag ezzel szemben a Portfolióval azt közölte: az M30-as érintett szakaszán az ÉKM kérésére elvégzett munkálatok az előre nem látható talajvízmozgások kezelése miatt történtek, és ezek 2025. december 16-án lezárultak. A cég szerint az ellenőrző vizsgálatok mindent rendben találtak, az útszakaszt pedig a megrendelő átvette.

Még egy törvényt is alkottak az eset miatt.

Kezdőlap    Belföld    Lázár János: kitapostuk a Strabagból a javítást – már használható az M30-as

közlekedés

lázár jános

strabag

m30-as autópálya

szikszó

mkif

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kár az összekapcsolásért – Szergej Lavrov megszólalt a Trump-Putyin egyeztetés után

Kár az összekapcsolásért – Szergej Lavrov megszólalt a Trump-Putyin egyeztetés után

Számos, az ukrajnai helyzettel kapcsolatos ügyben ismertette az orosz álláspontot a külügyminiszter, és felhívta az Egyesült Államok figyelmét egy gyorsan közeledő határidőre is.
 

Vlagyimir Putyin megfogalmazta az első fontosabb orosz katonai célt 2026-ra

Új csodafegyvert villant a Royal Navy az orosz fenyegetés ellen

Újból izzott a forródrót Donald Trump és Vlagyimir Putyin között

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.30. kedd, 18:00
Saly Noémi
irodalomtörténész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lecsap a tél: itt a friss előrejelzés az újévi havazásról

Lecsap a tél: itt a friss előrejelzés az újévi havazásról

Az ország jelentős részén havazás várható a következő napokban, a Bakonyban akár négy centiméteres hóréteg is kialakulhat - írja az Időkép.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni

Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni

A The European Correspondent két, a Lidlből származó adatgyűjtése rávilágít arra, hogy a mindennapi élelmiszerek költségei jelentősen eltérnek Európa-szerte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia's losses in Ukraine rise faster than ever as US pushes for peace deal

Russia's losses in Ukraine rise faster than ever as US pushes for peace deal

A steep rise in soldiers' obituaries is documented by the BBC as part of its work in counting Russian war losses.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 30. 14:20
Elhunyt az alpolgármester Budapest egyik kerületében
2025. december 30. 13:24
Bemondták a tutit: így lehet nyerni a 7 milliárdos szilveszteri szuperlottón
×
×
×
×