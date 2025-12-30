Budapestre is megérkezett a beígért havazás

Jelentős volatilitás mellett enyhe erősödéssel kezdte a hetet a forint árfolyama, ez pedig egyelőre a mai nap is folytatódni látszik. Mivel ezekben a napokban a megszokottnál alacsonyabb lehet a kereskedési aktivitás, a devizapiacon erősebb ingadozás figyelhető meg. A múlt hét elején látott 390 feletti euró-, és 331 feletti dollárárfolyamhoz képest jelentősen mérséklődött a jegyzés, nap közben 385,5, illetve 327,5 környékén is járt a két globális tartalékdeviza árfolyama.