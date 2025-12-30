Budapestre is megérkezett a beígért havazás

Szerdán vastagabb felhőzet húzódott fölénk, délutántól előbb északnyugaton, majd egyre dél-keletebbre másutt is elszórtan kisebb havazás előfordulhat.
Többfelé volt élénk, erős a nyugati, északnyugati szél, melyet a magasabban fekvő helyeken, illetve hózáporok környezetében viharos lökések is kísérhetik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -8 és -2 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken -10 fok alá is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán -2 és +3 fok között várható.