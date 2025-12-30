ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.12
usd:
328.64
bux:
111031.79
2025. december 30. kedd Dávid
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hókotró a XI. kerületi Kelenhegyi úton 2025. január 15-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Budapestre is megérkezett a beígért havazás

Infostart

Sokan várták a fehér karácsonyt, de ez kevés helyen valósult meg az országban. Szilveszter előestéjére megérkezett a havazás.

Szerdán vastagabb felhőzet húzódott fölénk, délutántól előbb északnyugaton, majd egyre dél-keletebbre másutt is elszórtan kisebb havazás előfordulhat.

Többfelé volt élénk, erős a nyugati, északnyugati szél, melyet a magasabban fekvő helyeken, illetve hózáporok környezetében viharos lökések is kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -8 és -2 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken -10 fok alá is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán -2 és +3 fok között várható.

Kezdőlap    Belföld    Budapestre is megérkezett a beígért havazás

budapest

időjárás

havazás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egész Európát eléri - hadrendbe állt az orosz hiperszonikus rakéta

"Egész Európát eléri" - hadrendbe állt az orosz hiperszonikus rakéta

Fehéroroszországban hadrendbe állította Moszkva „lelőhetetlennek” nevezett hiperszónikus rakétáit. Az Oresnyiknek a nyugati határok közelében való feltűnését azután jelentették be, hogy a Kreml szerint Ukrajna 91 drónnal támadta Putyin elnök rezidenciáját, amit Kijev tagad.
 

A Nyugat keze van benne? Kijev tagad, Moszkva bizonygat

Kár az összekapcsolásért – Szergej Lavrov megszólalt a Trump-Putyin egyeztetés után

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Feltámadt a forint

Feltámadt a forint

Jelentős volatilitás mellett enyhe erősödéssel kezdte a hetet a forint árfolyama, ez pedig egyelőre a mai nap is folytatódni látszik. Mivel ezekben a napokban a megszokottnál alacsonyabb lehet a kereskedési aktivitás, a devizapiacon erősebb ingadozás figyelhető meg. A múlt hét elején látott 390 feletti euró-, és 331 feletti dollárárfolyamhoz képest jelentősen mérséklődött a jegyzés, nap közben 385,5, illetve 327,5 környékén is járt a két globális tartalékdeviza árfolyama.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hibásan jelent meg egy törvény, Sulyok Tamás is aláírta: ebből még galiba lehet, hogyan tovább?

Hibásan jelent meg egy törvény, Sulyok Tamás is aláírta: ebből még galiba lehet, hogyan tovább?

A hivatalos lapban megjelent jogszabály helyesbítése azóta sem történt meg, noha a törvény már hatályba lépett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The 'thorny' issues that threaten to derail a Russia-Ukraine peace deal

The 'thorny' issues that threaten to derail a Russia-Ukraine peace deal

Two of the main sticking points involve territory and the fate of Europe's biggest nuclear plant, which is currently occupied by Russia.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 30. 21:20
Megjöttek az egyiptomi sáskák – ekkora még nem élt Magyarországon
2025. december 30. 19:06
Elsőként érkezett a súlyos balesethez a szabadnapos rendőr
×
×
×
×