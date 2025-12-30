ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.75
usd:
327.92
bux:
111272.87
2025. december 30. kedd Dávid
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Utasok szállnak fel az Eurostar vasúttársaság Londonból Párizsba és Brüsszelbe közlekedõ járatai egyikére a londoni St. Pancras pályaudvaron 2021. január 22-én. A koronavírus-járvány miatt drasztikusan csökkent az utasok száma a járatokon, és a társaság pénzügyi nehézségekkel küzd. Franciaország és az Egyesült Királyság tárgyalásokat kezdett a cég megmentése érdekében.
Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain

Káosz a La Manche alatt: leállt a Eurostar szuperexpresszek közlekedése

Infostart / MTI

Műszaki hiba miatt leállították kedden a Eurostar szuperexpresszek közlekedését a Nagy-Britanniát Franciaországgal összekötő Csatorna-alagútban.

A Londont Párizzsal, Brüsszellel, Amszterdammal és több köztes célállomással összekötő szerelvények üzemeltetője kedd délután bejelentette, hogy a La Manche-csatorna alatti alagútban meghibásodott a felsővezeték, és az ebből eredő áramellátási kiesés miatt kedden az összes Eurostar-járatot törölték.

Az 1994-ben megnyílt Csatorna-alagútban háromféle vonat közlekedik. A Eurostar társaság óránként 300 kilométeres sebességgel haladó szuperexpresszei utasokat szállítanak, a Eurotunnel által működtetett Le Shuttle-szerelvényeken személyautók, motorkerékpárok és buszok kelhetnek át a délkelet-angliai Folkestone-ból a franciaországi Calais-ba és vissza, emellett teherautók szállítására kialakított, konténerszerű vasúti kocsikat vontató szerelvények is közlekednek a két part között.

A keddi áramellátási probléma miatt egy Le Shuttle-szerelvény is meghibásodott;

a Csatorna-alagutat ezután lezárták és a forgalmat felfüggesztették.

A Eurostar és a Eurotunnel azt javasolta az utasoknak, hogy más időpontokra foglalják át menetjegyeiket, vagy teljes visszatérítés ellenében töröljék foglalásukat.

A Dover és az európai kontinens között közlekedő komptársaságok kedd délután közölték, hogy pótlólagos kompok forgalomba állításával tudják fogadni az átkelő járműveket.

A Le Shuttle-szerelvények folkestone-i termináljához vezető M20-as autópályán ugyanakkor jelentős torlódás alakult ki a Csatorna-alagút lezárása miatt.

Kezdőlap    Külföld    Káosz a La Manche alatt: leállt a Eurostar szuperexpresszek közlekedése

nagy-britannia

franciaország

eurostar

csalagút

szuperexpressz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.30. kedd, 18:00
Saly Noémi
irodalomtörténész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felbukkant Belaruszban az Oresnyik, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden

Felbukkant Belaruszban az Oresnyik, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden

Orosz források szerint dróntámadás érte a tegnapi nap folyamán Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciáját, Ukrajna tagadja az érintettségét. Zaporizzsja megye egyik fontos erődítménye, Huljajpole nagyrészt orosz kézre került az elmúlt napokban, a területszerzés most már ukrán térképeken is látható. A tárgyalások folyamatosan orosz-amerikai és ukrán-amerikai vonalon a háború lezárásáról, de a legfontosabb kérdésekről még mindig nem sikerült megállapodni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelmeztet a MÁV: senki se induljon útnak rutinból, változik a buszok és a vonatok közlekedése

Figyelmeztet a MÁV: senki se induljon útnak rutinból, változik a buszok és a vonatok közlekedése

Szilveszterkor, újévkor, majd pedig a téli tanszünet utolsó hétvégéjén várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel, ezért a MÁV több jármű forgalomba állításával készül.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia's losses in Ukraine rise faster than ever as US pushes for peace deal

Russia's losses in Ukraine rise faster than ever as US pushes for peace deal

A steep rise in soldiers' obituaries is documented by the BBC as part of its work in counting Russian war losses.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 30. 14:00
Csicsmann László: Benjamin Netanjahu hosszú listával érkezett Donald Trumphoz, de nem látszik a gázai válság vége
2025. december 30. 13:47
Az orosz elnök üzent Donald Trumpnak és Orbán Viktornak is
×
×
×
×