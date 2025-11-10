Orbán Viktor: az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl

„Nem túlzás kimondani: az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl” – fogalmazott a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett üzenetében. Orbán Viktor azt írja: „A tét számunkra nem is lehetett volna nagyobb. Az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra két-háromszoros rezsiköltségeket és ezer forintos benzinárat okozott volna Magyarországon. Igazi katasztrófát. Ezt a veszélyt sikerült elhárítanunk. Hogy a magyar családoknak olyan karácsonyuk lehessen, amilyenre vágytak.”

Orbán Viktor miniszterelnök több miniszter kíséretében pénteken folytatott tárgyalásokat Donald Trump elnökkel és az amerikai kormányzat tagjaival a washingtoni Fehér Házban. A tárgylaásokkon Orbán Viktor közlése szerint megállapodtak abban, hogy a Barátság és Török Áramlat vezetékekre MAgyarország szankciómentességet kap, emellett atomenergia-ügyekben is megállapodások születtek, többek között arról, hogy Magyarország fűtőelemeket és kis moduláris reaktorokat vásárol az Egyesült Államoktól.

