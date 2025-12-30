Ez mindenkit érint, akinek van TBSZ-e – fontos határidő közeleg

Nagyon fontos határidő közeleg a tartós befektetési számlák kapcsán. December 31-én lezárul ugyanis a 2025-ös gyűjtőév – írta meg a VG.

Az elmúlt években a TBSZ a magyar lakossági megtakarítási piac egyik legfontosabb eszközévé vált. A konstrukció lényege egyszerű, és évek óta változatlan. Ha a befektető a számlán elhelyezett összeget legalább öt éven keresztül megtartja, az elért hozam teljes egészében mentesül mind a személyi jövedelemadó, mind pedig a szociális hozzájárulási adó alól – olvasható a cikkben.

Mint írják, a számlanyitás éve a gyűjtőév, amely a nyitás napjától december 31-ig tart, ebben az időszakban lehet pénzt elhelyezni a tartós befektetési számlán. Ezt követően indul a lekötési időszak, amely „ideális esetben” három vagy öt évig tart.

2025-ben fontos változások léptek életbe a TBSZ-ek adózásával kapcsolatban – teszi hozzá a cikk. Az év elejétől hatályos szabályok értelmében a személyi jövedelemadót, és a szociális hozzájárulási adót is meg kell fizetni a realizált hozam után az idő előtt feltört tartós befektetési számlák esetében.

Három éven belüli feltörés esetében a hozamot 15 százalékos szja, és 13 százalékos szocho terheli; három és öt év között a közteher mérséklődik, de nem szűnik meg; és

az ötödik év leteltével teljes adómentesség érvényesül

– olvasható a VG cikkében.

Hozzáteszik, hogy a nagyobb hazai bankoknál eltérő díjakkal és feltételekkel elérhetőek a TBSZ-ek, ugyanakkor sok banknál jelenleg éppen ingyenes a számlavezetés. Kiemelik, hogy a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján 2025-ben tovább emelkedett a TBSZ-ek száma, és az azokon elhelyezett vagyon is.