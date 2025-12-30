ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.86
usd:
328.22
bux:
111031.79
2025. december 30. kedd Dávid
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Ez mindenkit érint, akinek van TBSZ-e – fontos határidő közeleg

Infostart

Egyre népszerűbb konstrukció a tartós befektetési számla.

Nagyon fontos határidő közeleg a tartós befektetési számlák kapcsán. December 31-én lezárul ugyanis a 2025-ös gyűjtőév – írta meg a VG.

Az elmúlt években a TBSZ a magyar lakossági megtakarítási piac egyik legfontosabb eszközévé vált. A konstrukció lényege egyszerű, és évek óta változatlan. Ha a befektető a számlán elhelyezett összeget legalább öt éven keresztül megtartja, az elért hozam teljes egészében mentesül mind a személyi jövedelemadó, mind pedig a szociális hozzájárulási adó alól – olvasható a cikkben.

Mint írják, a számlanyitás éve a gyűjtőév, amely a nyitás napjától december 31-ig tart, ebben az időszakban lehet pénzt elhelyezni a tartós befektetési számlán. Ezt követően indul a lekötési időszak, amely „ideális esetben” három vagy öt évig tart.

2025-ben fontos változások léptek életbe a TBSZ-ek adózásával kapcsolatban – teszi hozzá a cikk. Az év elejétől hatályos szabályok értelmében a személyi jövedelemadót, és a szociális hozzájárulási adót is meg kell fizetni a realizált hozam után az idő előtt feltört tartós befektetési számlák esetében.

Három éven belüli feltörés esetében a hozamot 15 százalékos szja, és 13 százalékos szocho terheli; három és öt év között a közteher mérséklődik, de nem szűnik meg; és

az ötödik év leteltével teljes adómentesség érvényesül

– olvasható a VG cikkében.

Hozzáteszik, hogy a nagyobb hazai bankoknál eltérő díjakkal és feltételekkel elérhetőek a TBSZ-ek, ugyanakkor sok banknál jelenleg éppen ingyenes a számlavezetés. Kiemelik, hogy a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján 2025-ben tovább emelkedett a TBSZ-ek száma, és az azokon elhelyezett vagyon is.

Kezdőlap    Gazdaság    Ez mindenkit érint, akinek van TBSZ-e – fontos határidő közeleg

befektetés

tbsz

gyűjtőév

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Mekkora az a minimum összeg, amit el lehet kezdeni befektetni?
Mekkora az a minimum összeg, amit el lehet kezdeni befektetni?
A befektetések említésekor sokak fejében továbbra is egy kiadható lakás vagy egy értékes telek képe jelenik meg, miközben ezekhez jellemzően több tízmillió forintos tőke szükséges. Valójában a pénz már jóval kisebb összeggel is munkába állítható, a lényeg csak az, hogy a befektetési formát a rendelkezésre álló összeghez érdemes igazítani. A money.hu szakértője összegyűjtötte, mekkora összegekhez milyen befektetési eszközök illenek.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Besült, találtuk, kocsiban hagytuk, erkélyre esett – tanácsok tűzijátékokhoz és más eszközökhöz

Besült, találtuk, kocsiban hagytuk, erkélyre esett – tanácsok tűzijátékokhoz és más eszközökhöz
Egyre több helyen tilos a tűzijátékozás szilveszterkor is, de ahol lehet, ott a józan ész és a tűzvédelem szabályai szabnak egy gátat. Ezekről kérdezte az InfoRádió az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét.
 

Vonat, busz, HÉV: változások jönnek a közlekedésben – itt vannak a részletek!

Így alakul az év végi és az újévi közlekedési rend a fővárosban

Fehérbe borult az ország, és az év utolsó napján is lehet még hóesés

A Nyugat keze van benne? Kijev tagad, Moszkva bizonygat

A Nyugat keze van benne? Kijev tagad, Moszkva bizonygat

Az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán támadás nyomán Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót vesz fel Kijevvel szemben – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Közben az ukrán külügyminiszter felszólította a világ országait, hogy ne üljenek fel az oroszok hamis jelentéseinek, amelyek szerint támadás történt Putyin rezidenciája ellen, mert azok aláássák a békefolyamatot.
 

Kár az összekapcsolásért – Szergej Lavrov megszólalt a Trump-Putyin egyeztetés után

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Valódi robothadsereg indul a mélybe: 70 millió dollárt fizetnek, ha megtalálják a tíz éve eltűnt gépet

Valódi robothadsereg indul a mélybe: 70 millió dollárt fizetnek, ha megtalálják a tíz éve eltűnt gépet

Csaknem tizenkét évvel a Malaysia Airlines 370-es járatának rejtélyes eltűnése után újraindult a Boeing 777-es roncsainak keresése az Indiai-óceánon, ezúttal a legmodernebb mélytengeri, önvezető drónok bevetésével - írta meg a CBS.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly konfliktus törhet ki két olajhatalom között? Ez komoly hatással lehet az olaj árára

Komoly konfliktus törhet ki két olajhatalom között? Ez komoly hatással lehet az olaj árára

A mostani diplomáciai feszültséget egy légicsapás eszkalálta.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The 'thorny' issues that threaten to derail a Russia-Ukraine peace deal

The 'thorny' issues that threaten to derail a Russia-Ukraine peace deal

Two of the main sticking points involve territory and the fate of Europe's biggest nuclear plant, which is currently occupied by Russia.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 30. 19:30
Erős kritikák: az EU éppen most veszíti el egyik fő vonzerejét?
2025. december 30. 14:48
Élelmiszerboltok, fapados légi közlekedés, online kereskedelem: itt csapott le idén a versenyhivatal
×
×
×
×