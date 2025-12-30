ARÉNA - PODCASTOK
Szélesi Zoltán lett a labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC vezetőedzője.
Nyitókép: ujpestfc.hu

Nagy visszatérő az Újpest FC új vezetőedzője

Infostart / MTI

Szélesi Zoltán lett a labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC vezetőedzője.

A fővárosi klub kedd délután honlapján közölte, hogy a csapat korábbi játékosa a mai nappal veszi át az együttes irányítását. Az új tréner számára ebben a szezonban a lehető legjobb eredmény elérése a cél, amely alapot adhat a következő évek sikereinek.

„Óriási megtiszteltetés számomra, hogy az Újpest vezetőedzője lehetek, hiszen mindenki tudja, itt lett belőlem első osztályú játékos, és innen indult minden, az összes olyan esemény, ami miatt ma az vagyok, aki – idézte a honlap Szélesi Zoltánt, aki így távozik az U21-es magyar válogatott szövetségi edzői posztjáról. – Most azonban új fejezet kezdődik! Hiszek a munkában, hiszek a saját képességeimben és abban, hogy megfelelő felkészülés után egy sikeres tavaszi hadjárat következik Újpesten.”

Szélesi Zoltán hátvédként Újpesten kezdte pályafutását, 2002-ben Magyar Kupát és Szuperkupát is nyert a csapattal, amelyben összesen 144 mérkőzésen lépett pályára. Később futballozott Németországban, Franciaországban, Görögországban, Hollandiában, majd Debrecenben, a Puskás Akadémiánál, és megint Újpesten.

Edzői karrierje 2016-ban kezdődött, megfordult a Puskás Akadémia U17-es és második csapatánál, volt a magyar U17-es és U19-es válogatott szakvezetője, Bernd Storck szakmai stábjának tagjaként pedig a felnőtt válogatott mellett is dolgozott, sőt, két mérkőzés erejéig megbízott szövetségi kapitányként is tevékenykedett. Az U21-es nemzeti csapatot tavaly óta irányította.

A 44 áves tréner segítője Újpesten a bosnyák Admir Hamzagic lesz, aki 2011 óta a német Hertha BSC-nél utánpótlásában tevékenykedett, illetve három időszakban is volt az Újpest FC december 18-án kinevezett sportigazgatója, Dárdai Pál segítője a berliniek felnőtt csapatánál.

Dárdai kedden elárulta: tavasszal ő is ott lesz a kispadon az edzők mellett a mérkőzéseken, hogy átadja a tapasztalatát.

Az élvonal tabellájának nyolcadik helyén álló Újpest FC előző vezetőedzőjét, Damir Krznart november 9-én menesztették. Utána öt meccsen Bodor Boldizsár irányította a csapatot, amelynek mérlege három győzelem és két vereség volt ebben az időszakban.

Az újpestiek azt is közölték, hogy a felkészülést szombaton kezdik meg és négy nappal később edzőtáborba vonul a csapat.

