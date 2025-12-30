Magyarországon is keresik a veszélyes gyilkost

Emberölés miatt indított hajtóvadászatot a román rendőrség Emil Gânj után, aki a gyanú szerint július 8-án nagy kegyetlenséggel megölte élettársát, majd rágyújtotta a házat a romániai Mezőméhesen.

A 37 éves román férfi azóta szökésben van. A román rendőrség európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadott ellene, és a körözött felkerült az Europol legkeresettebb bűnözőinek az oldalára is, ahol 5000 euró díjat is kitűztek a kézre kerítése érdekében.

A román célkörözési egység még a nyáron felvette a kapcsolatot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Célkörözési Osztályával, és a két hatóság azóta is napi kapcsolatban áll. Folyamatosan egyeztetnek és információt cserélnek, hogy a szökevényt mielőbb megtalálják.

Eddig nem sikerült a férfi nyomára bukkanni, de most új fotókat osztottak meg a román nyomozók a magyar fejvadászokkal, ezek alapján igyekeznek mielőbb felkutatni.

A gyanúsított barna hajú, körülbelül 175 centiméter magas, sportos testalkatú, haja rövidre nyírt, kecskeszakállas. Eltűnésekor sötét nadrágot és gumicsizmát viselt, és egy fekete hátizsák volt nála. Anyajegyek, műtéti hegek és tetoválás is van a testén, amik a képeken is láthatók. A férfi erőszakos és veszélyes, senki ne próbálja meg önállóan feltartóztatni!

Kérik, ha bárkinek érdemleges információja van a körözött tartózkodási helyéről, tegyen bejelentést a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80/555-111-es zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívón.