ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.96
usd:
328.38
bux:
111311.37
2025. december 30. kedd Dávid
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kék sziréna a sötétben
Nyitókép: Pixabay

Magyarországon is keresik a veszélyes gyilkost

Infostart

A magyar fejvadászok újabb fotókat kaptak a román célkörözési egységtől egy veszélyes szökevényről. A rendőrség közzétette a fényképeket.

Emberölés miatt indított hajtóvadászatot a román rendőrség Emil Gânj után, aki a gyanú szerint július 8-án nagy kegyetlenséggel megölte élettársát, majd rágyújtotta a házat a romániai Mezőméhesen.

A 37 éves román férfi azóta szökésben van. A román rendőrség európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadott ellene, és a körözött felkerült az Europol legkeresettebb bűnözőinek az oldalára is, ahol 5000 euró díjat is kitűztek a kézre kerítése érdekében.

A román célkörözési egység még a nyáron felvette a kapcsolatot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Célkörözési Osztályával, és a két hatóság azóta is napi kapcsolatban áll. Folyamatosan egyeztetnek és információt cserélnek, hogy a szökevényt mielőbb megtalálják.

Eddig nem sikerült a férfi nyomára bukkanni, de most új fotókat osztottak meg a román nyomozók a magyar fejvadászokkal, ezek alapján igyekeznek mielőbb felkutatni.

A gyanúsított barna hajú, körülbelül 175 centiméter magas, sportos testalkatú, haja rövidre nyírt, kecskeszakállas. Eltűnésekor sötét nadrágot és gumicsizmát viselt, és egy fekete hátizsák volt nála. Anyajegyek, műtéti hegek és tetoválás is van a testén, amik a képeken is láthatók. A férfi erőszakos és veszélyes, senki ne próbálja meg önállóan feltartóztatni!

Kérik, ha bárkinek érdemleges információja van a körözött tartózkodási helyéről, tegyen bejelentést a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80/555-111-es zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívón.

Kezdőlap    Belföld    Magyarországon is keresik a veszélyes gyilkost

rendőrség

emberölés

körözés

fénykép

fejvadász

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Berobbanások, visszavonulások, kilépések, botrányok – a legnagyobb belpolitikai események 2025-ben

Berobbanások, visszavonulások, kilépések, botrányok – a legnagyobb belpolitikai események 2025-ben
Bár országgyűlési választást csak 2026 tavaszán tartanak Magyarországon, a mögöttünk hagyott év jelentős része már az intenzív kampány jegyében zajlott. A következő szűk fél órában igyekszünk összefoglalni a két legnagyobb párt, vagyis a Fidesz és a Tisza küzdelmeit, de beszámolunk Gyurcsány Ferenc és a Momentum visszalépéséről is. Foglalkozunk a kormány és a főváros politikai csörtéivel, és a legnagyobb horderejű belpolitikai botrányokkal is. A közélet mellett természetesen a haszonállatokat és a szőlőültetvényeket pusztító járványokról is szót ejtünk.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.30. kedd, 18:00
Saly Noémi
irodalomtörténész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felbukkant Belaruszban az Oresnyik, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden

Felbukkant Belaruszban az Oresnyik, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden

Orosz források szerint dróntámadás érte a tegnapi nap folyamán Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciáját, Ukrajna tagadja az érintettségét. Zaporizzsja megye egyik fontos erődítménye, Huljajpole nagyrészt orosz kézre került az elmúlt napokban, a területszerzés most már ukrán térképeken is látható. A tárgyalások folyamatosan orosz-amerikai és ukrán-amerikai vonalon a háború lezárásáról, de a legfontosabb kérdésekről még mindig nem sikerült megállapodni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most érkezett: a klub korábbi játékosát nevezte ki az Újpest vezetőedzőnek

Most érkezett: a klub korábbi játékosát nevezte ki az Újpest vezetőedzőnek

A klub döntése értelmében az új vezetőedző 2025. december 30-tól dolgozik az első csapatnál, és már a téli felkészülést is ő vezényli le.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia's losses in Ukraine rise faster than ever as US pushes for peace deal

Russia's losses in Ukraine rise faster than ever as US pushes for peace deal

A steep rise in soldiers' obituaries is documented by the BBC as part of its work in counting Russian war losses.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 30. 16:12
Vonat, busz, HÉV: változások jönnek a közlekedésben – itt vannak a részletek!
2025. december 30. 15:58
Váratlanul hunyt el hajnalban a budapesti kerületi alpolgármester
×
×
×
×