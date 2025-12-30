ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 30. kedd
Orosz zászló lengedezik Kreml épületén.
Nyitókép: Getty Images/Sergey Kucherov

A Nyugat keze van benne? Kijev tagad, Moszkva bizonygat

Infostart / MTI

Az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán támadás nyomán Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót vesz fel Kijevvel szemben – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak kedden Moszkvában. Közben az ukrán külügyminiszter kedden felszólította a világ országait, hogy ne üljenek fel az oroszok hamis jelentéseinek, amelyek szerint támadás történt Vlagyimir Putyin rezidenciája ellen, mert azok aláássák a békefolyamatot.

„Ezeknek a rezsim által végrehajtott lépéseknek a diplomáciai következményei az Oroszországi Föderáció tárgyalási pozíciójának megkeményedésében fognak megnyilvánulni” – mondta az orosz államfő sajtótitkára, de részletekbe nem bocsátkozott.

Peszkov azt hangoztatta, hogy a novgorodi rezidencia elleni dróntámadás nemcsak személyesen Putyin, hanem Donald Trump ellen is irányult, mert így akarták megsemmisíteni az amerikai elnöknek az ukrajnai konfliktus békés rendezésére irányuló erőfeszítéseit.

„Az ilyen provokációk, az ilyen állami terrorcselekmények nem képesek megingatni a két elnök közötti bizalmi párbeszédet” – hangoztatta, hozzátéve, hogy az orosz hadsereg „tudja miként, mivel és mikor kell válaszolni” az elnöki rezidencia ellen megkísérelt csapásra.

„Oroszország nem száll ki a tárgyalási folyamatból, és folytatni fogja a tárgyalási folyamatot és a párbeszédet – elsősorban az amerikaiakkal”

– tette hozzá.

„Látjuk, hogy maga (Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnök) is megpróbálja ezt letagadni, és sok nyugati tömegtájékoztatási eszköz, a kijevi rezsimnek alájátszva, elkezdte terjeszteni azt a témát, hogy ez nem történt meg. De ez egy teljesen őrült állítás” – fogalmazott a szóvivő.

Hangsúlyozta, hogy Putyin tartózkodási helye a jelenlegi körülmények között „nem képezheti nyilvános megvitatás tárgyát”.

„A Nyugat keze van a dologban”

Andrej Marocsko katonai szakértő a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva úgy vélekedett, hogy az elnöki rezidencia elleni dróntámadást a NATO-országok geolokációs és műholdas rendszerének segítségével koordinálták, és a Nyugat „egyértelműen részt vett” az akcióban.

„Úgy gondolom, hogy itt Nagy-Britannia és az úgynevezett koalíció keze van a dologban, akik megadták a célpont koordinátáit, és beprogramozták a repülési feladatát ezeknek a drónoknak. De ezeknek a drónoknak az alkatrészeit is a Nyugat szállítja” – mondta.

Marocsko szerint célzott támadás történt, és az incidens „semmiképp sem nevezhető tévedésnek”.

„Nem történt ilyen támadás!”

„Majdnem egy nap telt el, és Oroszország még mindig nem terjesztett elő semmilyen hihető bizonyítékot a Putyin rezidenciájára mért állítólagos ukrán támadásra vonatkozó vádjaira. És nem is fog, mert nincs ilyen. Nem történt ilyen támadás” – ezt már Andrij Szibiha, az ukrán külügyminiszter írta az X közösségi portálon.

Elsőként Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelentette hétfőn, hogy Kijev december 29-én éjjel 91 drónnal támadta az orosz elnök novgorodi állami rezidenciáját. Mint mondta, az összes csapásmérő eszközt megsemmisítették. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója közölte, hogy Putyin a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetés során felhívta az amerikai elnök figyelmét a floridai Mar-a-Lagóban tartott amerikai-ukrán tárgyalások után „szinte azonnal” végrehajtott ukrán támadásra, és kilátásba helyezte, hogy az nem marad „komoly válasz nélkül”. Az orosz államfő azt is közölte amerikai hivatali partnerével, hogy felül fogják vizsgálni Oroszország álláspontját az ukrajnai konfliktus rendezésére irányuló tárgyalásokon.

oroszország

ukrajna

kreml

háború

dmitrij peszkov

