2025. december 30. kedd
Door of the emergency ambulance car - selective focus
Nyitókép: Getty Images

Dráma az udvaron: haragjában meglőtte testvérét egy fiú

Infostart

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal a férfivel szemben, akinek a gondatlan magatartása miatt gyermeke életveszélybe került és maradandó fogyatékossága lett.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség azt írta: a vádirati tányállás szerint a vádlott férfi közös lakóházban él lánytestvérével, aki a vádlott két kiskorú gyermekének a törvényes képviselője is. 2024. májusában a vádlott vásárolt egy SNIPER típusú légpuskát a hozzá tartozó lőszerekkel együtt. Lakóhelyükön a légpuskát és a lőszereket a kiskorú gyermekeitől elzárva tartotta, azonban 2024. május 18. napján a hajnali órákban rágcsálóírtás céljából a légpuskát elővette, majd azt a fagyasztószekrény mellé a falnak támasztotta, a lőszereket a teraszon lévő szekrénybe tette, ezt követően otthonából távozott.

Napközben a gyermekek az udvaron játszottak, amikor egyikük egy kaviccsal megdobta a másik hasát, aki ezen

feldühödött, a légpuskát a kezébe vette, megtöltötte és körülbelül 2,5 méter távolságból testvérét hátba lőtte.

A sértett a mellkasának hátoldalát ért lövés miatt életveszélyes állapotba került, műtéte során a lövedéket csak tüdőrészlettel együtt lehetett eltávolítani, így a sérülés maradandó fogyatékosságot okozott.

A vádlott azzal, hogy a vele közös háztartásban élő kiskorú gyermekei számára elérhető helyen hagyta a légpuskát és a lőszereket, a tőle elvárható figyelmet és körültekintést elmulasztotta, gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés vétségét követte el – olvasható a közleményben.

A férfi tettét beismerte és megbánta, minderre, valamint büntetlen előéletére figyelemmel a főügyészség vele szemben próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozza.

Dráma az udvaron: haragjában meglőtte testvérét egy fiú

vádemelés

légpuska

gondatlanság

