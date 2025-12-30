ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 30. kedd
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke a 10. alkalommal rendezett America Business Forum (ABF) nemzetközi üzleti konferencián a miami Kaseya Center rendezvényközpontban 2025. november 5-én. Az idei ABF-fórumot az üzleti, sport-, kulturális és technológiai élet vezetõinek részvételével elõször tartják az Egyesült Államokban.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Vb 2026 – máris beindult a fociőrület

Infostart / MTI

Két hét alatt 150 millió jegyigénylés érkezett a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséghez (FIFA) a jövő nyári világbajnokság kapcsán.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke ismertette, hogy a legtöbb igénylés amerikai szurkolóktól érkezett, őket követték a németek és a britek.

„A legfontosabb, hogy az ebből származó bevételek visszakerülnek a sportágba világszerte” – tette hozzá.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban június 11. és július 19. között sorra kerülő tornán összesen 106 mérkőzést rendeznek 16 stadionban.

Szurkolói csoportok a közelmúltban kritizálták a magas jegyárakat, amelyek többszörösen meghaladták a legutóbbi, 2022-es világbajnokság árait. A FIFA ezután bevezette a 60 dolláros jegykategóriát.

