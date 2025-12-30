Vb 2026 – máris beindult a fociőrület

Gianni Infantino, a FIFA elnöke ismertette, hogy a legtöbb igénylés amerikai szurkolóktól érkezett, őket követték a németek és a britek.

„A legfontosabb, hogy az ebből származó bevételek visszakerülnek a sportágba világszerte” – tette hozzá.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban június 11. és július 19. között sorra kerülő tornán összesen 106 mérkőzést rendeznek 16 stadionban.

Szurkolói csoportok a közelmúltban kritizálták a magas jegyárakat, amelyek többszörösen meghaladták a legutóbbi, 2022-es világbajnokság árait. A FIFA ezután bevezette a 60 dolláros jegykategóriát.