2025. december 30. kedd Dávid
Hungarian forint in a magnifying glass a business background
Nyitókép: johan10/Getty Images

Adott Budapestnek egy nagy felkiáltójelet a Moody's

Infostart / MTI

A befektetési szint alá minősítette Budapest besorolását a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a magyar főváros likviditási helyzetével indokolta a Londonban hétfő éjjel bejelentett döntést.

A cég közölte: a Budapestre fenntartott adóskockázati osztályzatot az eddigi „Baa3”-ról egy fokozattal „Ba1”-re rontotta.

A Moody's módszertanában a „Ba1” besorolás egy szinttel elmarad a befektetési ajánlású sáv alsó szélétől, vagyis a Budapestre eddig érvényben tartott "Baa3" minősítéstől.

A Moody's Ratings ezzel egy időben az eddigi „Baa3”-ról ugyancsak egy fokozattal „Ba1”-re minősítette vissza Budapest alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA).

A hitelminősítő az új besorolásokat is további leminősítés lehetőségére utaló felülvizsgálat alá vette.

Az intézkedéshez fűzött indoklás szerint Budapest likviditási pozíciója aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy

a városnak lesz-e kapacitása kötelezettségeinek maradéktalan törlesztésére az előírt december 31-i időpontig.

A Moody's közölte: megítélése szerint érdemben növelik a magyar főváros rövid távú adóskockázatát a transzferek időzítésével és beérkezésével kapcsolatos bizonytalanságok, valamint az a tény, hogy a likviditási helyzet nagyon gyenge a váratlan pénzáramlási kiesések fedezésére.

A besorolás és a BCA-értékelés további leminősítésének lehetőségét felvető felülvizsgálat a Moody's szerint a törlesztési hátralék kialakulásának megnövekedett kockázatát tükrözi.

Ezek a megnövekedett kockázatok a főváros költségvetésében szereplő, de a kormányzat által "váratlan módon késleltetett" folyósításokból erednek – fogalmaz indoklásában a hitelminősítő.

A Moody's Ratings szerint mindehhez társul a szolidaritási hozzájárulás ügyében a főváros és a kormány között fennálló viszály.

Jóllehet a főváros jelezte, hogy pótlólagos likviditási forrásokat szerez kötelezettségeinek törlesztéséhez abban az esetben is, ha a folyósítások nem érkeznek meg, a hitelminősítővel azonban nem ismertették annak részleteit, hogy ezeket a pótlólagos forrásokat Budapest honnan teremti elő – fogalmaz a Moody's elemzése.

A cég szerint Budapest likviditási helyzete romlott a 2021-2025 közötti időszakban, bár az alacsony likviditás az elmúlt három évben kezelhető volt a rutin működési tevékenység szempontjából.

A működési szintű bevételekhez mért likviditási ráta a tavalyi év végén 2,9 százalék volt, és a Moody's alapeseti várakozása szerint 2025 végére 1,5 százalék lesz.

A nagyon gyenge likviditás és a folyósítások körüli bizonytalanságok aggályokat vetnek fel a főváros azonnali pénzügyi kötelezettségeinek teljesítési kapacitásával kapcsolatban – áll a Moody's elemzésében.

A cég szerint Budapest besorolásai tükrözik a Magyarországnak járó európai uniós folyósítások befagyasztását is.

A Moody's kiemeli ugyanakkor azt is, hogy a magyar főváros adósságterhe folyamatos ütemben csökken, és a működési szintű bevételekhez mérve tavaly már csak 35 százalék volt a 2021-ben mért 71 százalék helyett.

