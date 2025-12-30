Mutatjuk, kik lettek az év sportolói és az év csapata

Az AIPS honlapjának beszámolója szerint a voksoláson – rekordot jelentő – 121 ország 836 újságírója vett részt.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Duplantis idén a nankingi fedett pályás világbajnokságon 6,15, a tokiói szabadtéri vb-n világrekordot jelentő 6,30 méteres eredménnyel lett aranyérmes, és a Gyémánt Ligát is megnyerte. Egymást követően második szezonban maradt veretlen fedett pályán és szabadtéren egyaránt.

Remek teljesítménye elismeréseként megkapta a Laureus-díjat, és az élen végzett a brit sportújságírók szövetsége, az európai hírügynökségek, valamint a BBC év végi szavazásán is. Sportága nemzetközi szövetsége őt választotta az év legjobb férfi atlétájának.

A svéd rúdugró az AIPS szavazásán 1182 ponttal lett első, megelőzve a spanyol teniszező Carlos Alcarazt (784) és a francia labdarúgó Ousmane Dembélét (713).

Az FC Barcelona középpályása, Bonmatí idén megnyerte a Nemzetek Ligáját és ezüstérmes lett az Európa-bajnokságon a spanyol válogatottal, klubcsapatával pedig a Bajnokok Ligájában végzett másodikként. A kontinenstorna és a BL legjobb játékosának is megválasztották, majd ő kapta a női Aranylabdát, ő lett az esztendő legjobb női labdarúgója a Globe Soccer Awards szavazásán, és a nemzetközi szövetség (FIFA), valamint a sportág történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) is őt látta a legjobbnak.

Bonmatí 824 ponttal végzett az élen az AIPS-nél, a második a kenyai hosszútávfutó Beatrice Chebet (453), a harmadik pedig a fehérorosz teniszező Arina Szabalenka (446) lett.

Az év csapatának a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain labdarúgóegyüttesét választották (871), a második helyen a spanyol bajnok FC Barcelona férfi futballistái (763) végeztek, a harmadik pedig Marokkó U20-as férfi labdarúgó-válogatottja (487) lett.

Az év legjobb sportolói az AIPS-nél:

férfiak:

Armand Duplantis (svéd, atlétika) 1182 pont Carlos Alcaraz (spanyol, tenisz) 784 Ousmane Dembélé (francia, labdarúgás) 713 Asraf Hakimi (marokkói, labdarúgás) 531 Tadej Pogacar (szlovén, kerékpár) 410 Lamine Yamal (spanyol, labdarúgás) 332 Kylian Mbappé (francia, labdarúgás) 274 Jannik Sinner (olasz, tenisz) 219 Luka Doncic (szlovén, kosárlabda) 192 Mohamed Szalah (egyiptomi, labdarúgás) 191

nők:

Aitana Bonmatí (spanyol, labdarúgás) 824 pont Beatrice Chebet (kenyai, atlétika) 453 Arina Szabalenka (fehérorosz, tenisz) 446 Sydney McLaughlin-Levrone (amerikai, atlétika) 393 Femke Bol (holland, atlétika) 356 Mariona Caldentey (spanyol, labdarúgás) 298 Cori Gauff (amerikai, tenisz) 281 Faith Kipyegon (kenyai, atlétika) 257 Federica Brignone (olasz, alpesi sí) 256 Valarie Allman (amerikai, atlétika) 251

csapat: