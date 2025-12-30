Mutatjuk, kik lettek az év sportolói és az év csapata

Az AIPS honlapjának beszámolója szerint a voksoláson – rekordot jelentő – 121 ország 836 újságírója vett részt.
Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Duplantis idén a nankingi fedett pályás világbajnokságon 6,15, a tokiói szabadtéri vb-n világrekordot jelentő 6,30 méteres eredménnyel lett aranyérmes, és a Gyémánt Ligát is megnyerte. Egymást követően második szezonban maradt veretlen fedett pályán és szabadtéren egyaránt.
Remek teljesítménye elismeréseként megkapta a Laureus-díjat, és az élen végzett a brit sportújságírók szövetsége, az európai hírügynökségek, valamint a BBC év végi szavazásán is. Sportága nemzetközi szövetsége őt választotta az év legjobb férfi atlétájának.
A svéd rúdugró az AIPS szavazásán 1182 ponttal lett első, megelőzve a spanyol teniszező Carlos Alcarazt (784) és a francia labdarúgó Ousmane Dembélét (713).
Az FC Barcelona középpályása, Bonmatí idén megnyerte a Nemzetek Ligáját és ezüstérmes lett az Európa-bajnokságon a spanyol válogatottal, klubcsapatával pedig a Bajnokok Ligájában végzett másodikként. A kontinenstorna és a BL legjobb játékosának is megválasztották, majd ő kapta a női Aranylabdát, ő lett az esztendő legjobb női labdarúgója a Globe Soccer Awards szavazásán, és a nemzetközi szövetség (FIFA), valamint a sportág történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) is őt látta a legjobbnak.
Bonmatí 824 ponttal végzett az élen az AIPS-nél, a második a kenyai hosszútávfutó Beatrice Chebet (453), a harmadik pedig a fehérorosz teniszező Arina Szabalenka (446) lett.
Az év csapatának a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain labdarúgóegyüttesét választották (871), a második helyen a spanyol bajnok FC Barcelona férfi futballistái (763) végeztek, a harmadik pedig Marokkó U20-as férfi labdarúgó-válogatottja (487) lett.
Az év legjobb sportolói az AIPS-nél:
férfiak:
- Armand Duplantis (svéd, atlétika) 1182 pont
- Carlos Alcaraz (spanyol, tenisz) 784
- Ousmane Dembélé (francia, labdarúgás) 713
- Asraf Hakimi (marokkói, labdarúgás) 531
- Tadej Pogacar (szlovén, kerékpár) 410
- Lamine Yamal (spanyol, labdarúgás) 332
- Kylian Mbappé (francia, labdarúgás) 274
- Jannik Sinner (olasz, tenisz) 219
- Luka Doncic (szlovén, kosárlabda) 192
- Mohamed Szalah (egyiptomi, labdarúgás) 191
nők:
- Aitana Bonmatí (spanyol, labdarúgás) 824 pont
- Beatrice Chebet (kenyai, atlétika) 453
- Arina Szabalenka (fehérorosz, tenisz) 446
- Sydney McLaughlin-Levrone (amerikai, atlétika) 393
- Femke Bol (holland, atlétika) 356
- Mariona Caldentey (spanyol, labdarúgás) 298
- Cori Gauff (amerikai, tenisz) 281
- Faith Kipyegon (kenyai, atlétika) 257
- Federica Brignone (olasz, alpesi sí) 256
- Valarie Allman (amerikai, atlétika) 251
csapat:
- Paris Saint-Germain (férfi labdarúgás) 871 pont
- FC Barcelona (férfi labdarúgás) 763
- Marokkó U20 (férfi labdarúgás) 487
- Chelsea FC (férfi labdarúgás) 477
- Arsenal FC (női labdarúgás) 413
- Németország (férfi kosárlabda) 348
- McLaren (Forma-1) 301
- Anglia (női labdarúgás) 268
- Spanyolország (férfi labdarúgás) 240
- FC Barcelona (női labdarúgás) 230