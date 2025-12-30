Fehérbe borult az ország, és az év utolsó napján is lehet még hóesés – képek, videók

Az év utolsó előtti napjának reggelén és délelőtjén az ország több pontján is havazott. Hajnalban észak, északnyugat felől erős hidegfront érte el hazánkat, mely dél felé haladva lassan el is hagyja az országot. A front felhőzetéből több helyen alakultak ki rövid, de intenzív hózáporok. Az érintett tájakon vékony hólepel is kialakult, néhol 1-2 centimét hó is lehullott – írja az Időkép.

Debrecenben reggel mínusz 5 Celsius-fok volt a hőmérséklet, és ott sem maradt el az intenzív hózápor, ahogy arról a MetFigyelő által megosztott videó is tanúskodik.

Nagy pelyhekben hullott a hó Pest vármegyében is, például Szigethalmon, ahol pillanatok alatt kifehéredett a táj. Észak-Magyarországon, Sárospatak környékén szintén jelentős mennyiségű hó esett.

Nyírmada közelében a hózáport erős szél kísérte, Szentgotthárdon viszont kisebb pelyhekben esett a hó, és viszonylag tiszta maradt az égbolt. Hajnalban a hidegfront elérte Miskolcot is, ahol szintén volt hószállingózás, mint ahogy a határokon túl, például Nagyváradon is rendesen rázendített a hó a nagy mínuszokban, illetve a fagyban.

A front mögött napos, de szeles, hideg idő várható, újabb hózáporok estefelé érkezhetnek a Dunántúl északi, északkeleti részére és a főváros környékére észak, északnyugat felől.

December 31-én délután, este érkezik csapadék északnyugat felől, előbb a Dunántúlon, majd a középső tájakon is több helyen hullhat hó, de jelentős mennyiségre azért nem kell számítani, egy-két centiméteres hóréteg alakulhat ki bizonyos területeken. Szerdán napközben mínusz 2 és plusz 3 Celsius-fok között várható a csúcshőmérséklet.

Havat tol el a járdáról egy munkagép a debreceni Nagyerdőben 2025. december 30-án. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

(A nyitóképen: kutyát sétáltat egy nő a havas debreceni Nagyerdőben 2025. december 30-án.)