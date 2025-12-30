Koncerttel emlékeznek Pallai Péterre

A Magyar Jazz nagykövete és a hazai jazz-zenészek mentora hatalmas örökséget és maradandó értéket hagyott maga után. A Budapest Jazz Club pénteki koncertjei mellett a külföldi, az úgynevezett Music XChange programok is a nevéhez fűződnek, aminek köszönhetően rengeteg hazai muzsikus léphetett fel külföldön.

A Harmónia Jazzműhely, a Budapest Jazz Club és zenész barátai emlékeznek meg Pallai Péterről 2026. január 2-án, pénteken 20.00 órai kezdettel a Budapest Jazz Clubban. A belépés díjtalan.

Az est háziasszonya: Várallyay Katus

A fellépő művészek nevei

ének:

BENCZE ALMA

BOLBA ÉVA

KANIZSA GINA

POCSAI KRISZTA

SZŐKE NIKI

URBÁN ORSI

VÖRÖS NIKI

zongora:

BALÁZS JÓZSEF

CSEKE GÁBOR

GAYER MÁTYÁS

MÁSIK JÁNOS

OLÁH KRISZTIÁN

OLÁH TZUMO ÁRPÁD

SZAKCSI LAKATOS BÉLA JR.

gitár:

GYÁRFÁS ISTVÁN

JUHÁSZ GÁBOR

SZALAY GÁBOR

bőgő/basszusgitár:

BARCZA HORVÁTH JÓZSEF

EGRI JÁNOS

FONAY TIBOR

HORVÁTH PLUTO JÓZSEF

LAKATOS PECEK KRISZTIÁN

ORBÁN GYÖRGY

szaxofon:

BORBÉLY MIHÁLY

KOLLMANN GÁBOR

MOLNÁR SÁNDOR

trombita:

FEKETE-KOVÁCS KORNÉL

dob:

BALÁZS ELEMÉR

JESZENSZKY GYÖRGY

RICHTER AMBRUS

SEREI DÁNIEL