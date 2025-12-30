Koncerttel emlékeznek Pallai Péterre

A Magyar Jazz nagykövete és a hazai jazz-zenészek mentora hatalmas örökséget és maradandó értéket hagyott maga után. A Budapest Jazz Club pénteki koncertjei mellett a külföldi, az úgynevezett Music XChange programok is a nevéhez fűződnek, aminek köszönhetően rengeteg hazai muzsikus léphetett fel külföldön.
A Harmónia Jazzműhely, a Budapest Jazz Club és zenész barátai emlékeznek meg Pallai Péterről 2026. január 2-án, pénteken 20.00 órai kezdettel a Budapest Jazz Clubban. A belépés díjtalan.
Az est háziasszonya: Várallyay Katus
A fellépő művészek nevei
ének:
BENCZE ALMA
BOLBA ÉVA
KANIZSA GINA
POCSAI KRISZTA
SZŐKE NIKI
URBÁN ORSI
VÖRÖS NIKI
zongora:
BALÁZS JÓZSEF
CSEKE GÁBOR
GAYER MÁTYÁS
MÁSIK JÁNOS
OLÁH KRISZTIÁN
OLÁH TZUMO ÁRPÁD
SZAKCSI LAKATOS BÉLA JR.
gitár:
GYÁRFÁS ISTVÁN
JUHÁSZ GÁBOR
SZALAY GÁBOR
bőgő/basszusgitár:
BARCZA HORVÁTH JÓZSEF
EGRI JÁNOS
FONAY TIBOR
HORVÁTH PLUTO JÓZSEF
LAKATOS PECEK KRISZTIÁN
ORBÁN GYÖRGY
szaxofon:
BORBÉLY MIHÁLY
KOLLMANN GÁBOR
MOLNÁR SÁNDOR
trombita:
FEKETE-KOVÁCS KORNÉL
dob:
BALÁZS ELEMÉR
JESZENSZKY GYÖRGY
RICHTER AMBRUS
SEREI DÁNIEL