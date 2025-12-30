Még mindig rejtély, miért zuhant a rendőrségi helikopter a Balatonba – videó

Mint arról az Infostart is beszámolt, 2023 szeptemberében, Balatonszéplak közelében a tóba zuhant egy rendőrségi helikopter. A könnyebben sérült kétfős legénységet egy közelben tartózkodó hajó mentette ki a vízből.

Az RTL Híradó a Honvédelmi Minisztériumtól most azt a választ kapta, hogy „a roncs elemzése és a gép gyártójának bevonásával végzett laborvizsgálatok eredménye alapján nem lehet olyan közvetlen, ok-okozati összefüggést megállapítani, ami arra utalna, hogy az alkatrészek sérülései, illetve állapotuk közrejátszhattak az esemény bekövetkezésében”.

A szakmai vizsgálat még tart, így továbbra sem lehet tudni, hogy miért zuhant le a helikopter. A rendőrség parancsnoki vizsgálatot indított, amelyből kiderült, hogy a gép műszakilag rendben volt a felszálláskor, és a pilótáknak minden képesítésük megvolt.