Kiemelik a vízbõl a Balatonba zuhant rendõrségi helikoptert Balatonszéplak közelében 2023. szeptember 7-én. Az MD 500E típusú helikopter a Készenléti Rendõrség Légirendészeti Szolgálatának tervezett gyakorlata közben, a parttól mintegy 300 méterre zuhant a tóba. A gép kétfõs legénységét egy közelben tartózkodó hajó mentette ki.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Még mindig rejtély, miért zuhant a rendőrségi helikopter a Balatonba – videó

Infostart

Még 2023-ban, gyakorlatozás közben zuhant a Balatonba egy rendőrségi helikopter, de azóta sem világos, hogy mi okozta a balesetet.

Mint arról az Infostart is beszámolt, 2023 szeptemberében, Balatonszéplak közelében a tóba zuhant egy rendőrségi helikopter. A könnyebben sérült kétfős legénységet egy közelben tartózkodó hajó mentette ki a vízből.

Az RTL Híradó a Honvédelmi Minisztériumtól most azt a választ kapta, hogy „a roncs elemzése és a gép gyártójának bevonásával végzett laborvizsgálatok eredménye alapján nem lehet olyan közvetlen, ok-okozati összefüggést megállapítani, ami arra utalna, hogy az alkatrészek sérülései, illetve állapotuk közrejátszhattak az esemény bekövetkezésében”.

A szakmai vizsgálat még tart, így továbbra sem lehet tudni, hogy miért zuhant le a helikopter. A rendőrség parancsnoki vizsgálatot indított, amelyből kiderült, hogy a gép műszakilag rendben volt a felszálláskor, és a pilótáknak minden képesítésük megvolt.

rendőrség

balaton

helikopter

lezuhant

