Ki nem találná, hová fektetett be az OTP

A legnagyobb digitális paraguayi bankban, az Ueno Bank-ban szerez részesedést az OTP-csoport. 30 millió dollár értékű befektetéssel csatlakozik a bank részvényesei közé – írta meg a Portfolio.

Mint a bank által LinkedIn-en közzétett posztban olvasható, a dél-amerikai pénzintézet 2025 végéig tervezett, 85 millió dollár értékű tőkésítési programjával a paraguayi pénzügyi rendszer egyik legerősebb tőkehelyzetével rendelkező szereplőjévé válik.

Az Ueno Bank a luxembourgi székhelyű U Holdings SARL leányvállalata, amely átfogó pénzügyi ökoszisztémák fejlesztésére szakosodott. Diverzifikált portfóliójuk lefedi a banki szolgáltatások, a fizetési megoldások, és a digitális pénzügyi szolgáltatások teljes spektrumát – teszi hozzá a Portfolio cikke.

Mint a Portfolio a La Tribuna cikkére hivatkozva írja, az együttműködés várhatóan elősegíti a nemzetközi banki szakértelem és a digitális innovációk beáramlását a paraguayi piacra. Az Ueno Bank az új tőkével kedvező pozícióba kerül, hogy szolgáltatásait továbbfejlessze, illetve vezető piaci szerepét megerősítse.

A Portfolio kiemeli, hogy az OTP idei harmadik negyedéves profitja 330,5 milliárd forint volt, ami jelenlegi árfolyamon nézve mintegy 1 milliárd dollárnak felel meg. A jelenlegi tranzakció nem tekinthető klasszikus akvizíciónak, azok értéke a jelenlegi 30 millió dollár többszörösére szokott rúgni – teszik hozzá.