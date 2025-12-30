Erős kritikák: az EU éppen most veszíti el egyik fő vonzerejét?

A kistermelők, a kis cégek, és a nagyvállalatok számára is kiszámíthatatlanságot jelent az Európai Unió jogalkotási folyamatának, illetve a jogszabályok egyszerűsítési folyamatának átláthatatlansága – írja a Politico.

A cikk példaként hozza fel Leticia Yankey ghánai kakaótermelőt. Mint elmondta, hazájában már készen álltak az EUDR (EU Deforestation Regulation / EU-s, erdőirtáshoz kapcsolódó rendelet) szabályainak betartására, majd pedig az Európai Bizottság bejelentette, hogy a rendelet később léphet életbe a tervezettnél. Az EUDR értelmében egyébként a cégeknek arról szükséges tanúskodniuk, hogy az általuk importált termékek nem erdőirtással létrehozott területekről származnak.

A rendelethez ezen kívül folyamatosan módosításokat is javasolnak. Mint a Politico leírja, az Európai Bizottság először bejelentette az életbelépési határidő kitolását, majd letett erről, de módosításokat javasolt a szövegen. Az EU-s kormányok nyomására végül mégis kitolták a határidőt, egyben kivételezéseket is beleírnak a szövegbe, mindeközben nyitva hagyták annak is a lehetőségét, hogy tavasszal változtassanak a rendeleten.

Mindez három hónap alatt zajlott le

– teszi hozzá a cikk.

Emellett a nagyvállalatok, mint a Nestlé is a bőrükön érzik a változó jogszabályi környezet jelentette bizonytalanságot. Bart Vandewaetere, a Nestlé kormányzati kapcsolati és ESG-ügyi alelnöke megosztotta a lappal, hogy cége igazgatótanácsa egyre nehezebben hiszi, hogy egy adott jogszabály nem fog ismét megváltozni a rákövetkező héten.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök második ciklusának kezdete óta több tucat szabályt vont már vissza az EU, szándékuk ezzel az, hogy növeljék a cégek bevételszerző képességét, és könnyebben teremthessenek munkahelyeket. A bizottság 2024-ben az EU-s vezetők nyomására tíz egyszerűsítési csomagot jelentett be, az erdőirtással összefüggő szabályok fellazítása mellett. Ezek a csomagok érintik az agrárszektort, az autóipart, a környezetvédelmi szabályokat, a technológiai és a védelmi ipart, valamint az EU-s finanszírozáshoz való hozzáférést is – olvasható a cikkben.

Hozzáteszik, Brüsszel szerint ezzel kevesebb papírmunkája lesz a cégeknek, és kevesebb jogszabályi korlát fog rájuk vonatkozni, így eurómilliárdokat takaríthatnak meg. A cégek szerint ugyanis a szabályozás akadályozza meg őket abban, hogy fel tudják venni a versenyt amerikai és kínai riválisaikkal.

A cikk szerint ugyanakkor az EU-s szabályok állandó bevezetése, szüneteltetése, átírása megnehezíti az életet a cégek számára. Azok között, akik már felkészültek a szabályok alkalmazására, olyan vélemények is vannak, miszerint az EU éppen most veszíti el egyik fő vonzerejét: már nem teremt olyan jogszabályi környezetet, amely a cégeket segíti a környezettudatos, fenntartható üzleti modellre való átállásban.

Ez a hozzáállás a lemaradókat jutalmazza

– fogalmazott a Politicónak Tsvetelina Kuzmanova, a Cambridge Institute for Sustainability Leadership senior projektmenedzsere. Hozzátette, most egyértelmű és stabil szabályokra lenne szüksége a cégeknek a beruházási döntések meghozatala előtt.

Több európai döntéshozó is meg van győződve arról, hogy a vállalatokra vonatkozó szabályok fellazítása szükséges a gazdasági növekedés elősegítéséhez. Magnus Heunicke, a dán környezetvédelmi miniszter a Politicónak azt mondta, a lazításokra szükség volt és szükség is lesz. Véleménye szerint az egy évvel korábbi állapothoz képest már tisztább az európai szabályozási környezet. Dánia, amely az elmúlt hat hónapban az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét töltötte be, az egyszerűsítési csomagok („omnibuszok”) tárgyalási folyamatának oroszlánrészét vezette.

Ugyanakkor, mint a cikkben olvasható, a jogszabályok visszavonása éppen annyi időbe telik, mint a bevezetésük. Sok tárgyalás, illetve diplomaták, megválasztott tisztviselők, asszisztensek, tolmácsok és jogi szakértők csapatai is szükségesek egy ilyen folyamathoz. Egyelőre a tíz javasolt omnibusz-csomagból hármat véglegesítettek. Emellett az EU a felülvizsgálat alá vont szabályok alkalmazását is szünetelteti, így azoknak a folyamat közben nem szükséges a cégeknek megfelelniük.

Az EU-t mindeközben abból az irányból is érte kritika, hogy túl gyorsan hajtja végre a lazításokat, főleg a környezetvédelmi szabályok szempontjából. A Politico hozzáteszi, a kritikusok szerint nem mérték fel megfelelő mértékben, milyen hatással lenne a szabályok visszavonása az európai gazdaságra, és az európai közösségre.