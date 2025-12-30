Kisiklott egy mozdony a budapesti pályaudvaron

Kedd reggel 7:40-kor kisiklott egy mozdony Budapesten, a Déli pályaudvaron a 24.hu információi szerint.

A hírportál az esettel kapcsolatban megkereste a MÁV-ot, és az alábbi tájékoztatást adták:

„A Déli pályaudvar tárolóvágányain tolatási mozgás közben egy mozdony alacsony sebességgel, műszaki hiba miatt siklott ki.

A szerelvény nem szállított utasokat, személyi sérülés nem történt, a baleset az utasforgalomtól elválasztott üzemi területen történt.

A műszaki mentés a vonatforgalom zavarása nélkül zajlik a tárolóvágányokon, ez nem okoz fennakadást a Déli pályaudvar közlekedésben. A visszaemelésig dízel tolatómozdony segíti a kocsik rendezését.”

