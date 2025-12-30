ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 30. kedd
Nyitókép: Unsplash.com

Lavinabalesetben meghalt egy magyar túrázó Olaszországban

Infostart

A hegyről lezúduló hótömeg a felesége szeme láttára 200-300 méterre sodorta el a férfit.

Az olaszországi Dél-Tirolban hétfőn elsodort a lavina egy magyar férfit, akit a felesége szeme láttára vitt magával a lezúduló hatalmas hótömeg. Az 52 éves férfi életét vesztette, a felesége viszont sértetlenül megúszta a balesetet – írja a hvg.hu a Corriere della Sera beszámolója alapján.

A házaspár az Aurina-völgyben, a Riesernock közelében túrázott, amikor körülbelül 2500 méteres magasságban megindult a lavina. A hegyről lezúduló hótömeg 200-300 méterre sodorta el a férfit a tudósítás szerint. A baleset helyszínére mentőhelikoptert küldtek, de a magyar férfi életét már nem tudták megmenteni.

Az Aurina-völgy jelenleg vastag hótakaró alatt van, ezért a mostani időszakban nagyon sok sífutót és túrázót vonz.

(Nyitóképünk illusztráció.)

