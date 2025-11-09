ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatója a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

1000 forintos ártól mentettük meg a magyarokat - a rezsicsökkentésről beszélt Orbán Viktor

Infostart

Orbán Viktor miniszterelnök a Washingtonból való visszatérést követően Szijjártó Péter külügyminiszter közösségi oldalán közzétett videóban értékelte a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott találkozó eredményeit.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az általános szankciórendszer bevezetése „kibírhatatlan mértékű áremelkedést” jelentett volna, ami magyar mértékkel mérve azt eredményezte volna, hogy „minden magyar háztartás két és félszer, de lehet, hogy háromszor többet fizetett volna a rezsiért”. Kijelentette, hogy sikerült kiügyeskedni magunkat ebből a helyzetből, amiért leginkább Szijjártó Péter külügyminiszternek mondott köszönetet, aki meggyőző érvekkel készítette elő a végső döntést - írja az index.hu.

A Fehér Ház tisztviselői először egyéves mentességet említettek, de később Szijjártó Péter külügyminiszter arról számolt be, hogy Orbán Viktor közbenjárására korlátlan időre szóló mentességet kapott Magyarország az Egyesült Államok orosz energiahordozókra vonatkozó szankciói alól. Ez a mentesség lehetővé teszi, hogy Magyarország továbbra is vásároljon orosz olajat a Barátság (Druzsba) vezetéken és orosz gázt a Török Áramlat vezetéken keresztül, amerikai szankciók kockázata nélkül.

Rezsicsökkentésről

A találkozó részeként Magyarország emellett megállapodott arról, hogy amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárol körülbelül 600 millió dollár értékben.

Donald Trump a pénteki sajtótájékoztatón szolidaritását fejezte ki Magyarország iránt annak energiaellátási helyzete miatt: „Nagy ország, de nincs tengerük. Nincsenek kikötőik. Tehát nehéz helyzetben vannak” – mondta az amerikai elnök. Hozzátette, zavarja, hogy más európai országok, amelyeknek „nincsenek ilyen problémáik”, továbbra is „sok olajat és gázt vásárolnak Oroszországból”.

