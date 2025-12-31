Fokozott rendőrségi ellenőrzés jön estétől hajnalig

A Tatabányai Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a valamint a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (XI. 22.) BM rendelet 26.§-a alapján fokozott ellenőrzést rendelt el 2025. december 31-én 18 órától 2026. január 1-jén hajnali 5.00 óráig Tatabánya város illetékességi területére.

A fokozott ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása. Magyarország Alaptörvényének 46. cikk (1) bekezdése szerint a rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonsági, a közrend és az államhatár rendjének védelme – olvasható a police.hu-n.