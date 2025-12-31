Gyógyszer a figyelemhiányra: nem is úgy hatásos, ahogy eddig vélték

Az ADHD egyre gyakoribb diagnózis, becslések szerint csak az Egyesült Államokban 3,5 millió 3-17 éves gyermek szed gyógyszert rá, pedig az is lehet, hogy ez egy egy szuperképesség és nekik jobb, mint az átlagnak.

A szintetikus szerek segíthetik a koncentrációjukat, és azt, hogy jobban tudják irányítani, minek szentelik figyelmüket.

A St. Louis-i Washington Egyetem Orvostudományi Karának kutatói által vezetett csapat a közelmúlban 6000 gyermek agyi képalkotó adatait vizsgálta meg, akik részt vettek az Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) tanulmányban.

Az fMRI-adatok segítségével összehasonlították az agyi kapcsolódási mintázatokat a gyógyszert szedő és azt nem szedő gyerekek között, az analízis pedig kimutatta, az agy készenléti és jutalmazási központjában történtek változások a szer hatására és nem a figyelemközpontban.

Ennek az lehet a magyarázata, hogy a szer hatására a gyerek felélénkül, és a feladatokat jutalmazóbbnak találja, ez pedig természetes módon segíti a koncentrációt. A jutalommal nem járó feladatokra nem tudnak koncentrálni – olvasható az Index cikkében, a mely a Cell folyóiratban megjelent tanulmány alapján készült.

További kutatások kimutatták, hogy a legsúlyosabb ADHD tünetekkel küzdő gyermekek mutatták a legnagyobb javulást a kognitív teszteredményekben a gyógyszerek szedése után. Néhány friss kutatás szerint az amerikai felnőttek akár 25 százaléka gondolja, hogy ADHD-ban szenved.