Vonat, busz, HÉV: változások jönnek a közlekedésben – itt vannak a részletek!

Szilveszterkor, újévkor, majd pedig a téli tanszünet utolsó hétvégéjén várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel, ezért egyes vonalakon, vonatoknál és buszoknál a megszokottnál több jármű forgalomba állításával készül a MÁV – közölte a társaság.

Az utasoktól azt kérik, hogy minél hamarabb, elővételben váltsák meg az év végére, jövő év elejére szóló jegyeiket, mert ennek figyelembevételével a többletkapacitásokat oda irányítják, ahol szükség van rájuk.

Mi hogyan jár? Íme a részletek:

Vonatok

december 31-én pénteki,

január 1-jén szombati,

2-án és 3-án ünnepnapi,

4-én a vasárnapi,

9-én a munkanap-áthelyezés miatt munkanapi (nem pénteki),

10-én a pénteki menetrend szerint közlekednek.

December 31-én este és január 1-én hajnalban néhány vasútvonalon egyes vonatok nem közlekednek, ezért utazásuk előtt időben tájékozódjanak a menetrendről.

Távolsági, helyközi buszok

december 30-án a tanítási szünetes munkanapi,

31-én a hét utolsó tanítási szünetes munkanapi menetrend lesz érvényben.

Január 1-jén munkaszüneti napon,

2-án és 3-án a szabadnapi,

4- én a hét első tanítási napját és munkanapját megelőző munkaszüneti napon,

5-én pedig már a hét első tanítási- és munkanapján érvényes menetrend szerint közlekednek a járatok.

Az áruházak és bevásárlóközpontok újév napján zárva tartanak, ezért az ezeket érintő buszok közlekedése is változik.

Számos településen változik a helyi buszok közlekedése az év végén és az új év elején – hívják fel a figyelmet. Ezek településenkénti összefoglalói elérhetők a MÁV-csoport honlapján, a MÁVINFORM hírei között.

HÉV

December 30-án és 31-én (kedden és szerdán) az év végi munkanapokon érvényes menetrend szerint járnak a vonatok,

december 31-ről január 1-jére virradó éjszakán minden HÉV-vonalon biztosítják az éjszakai közlekedést.

január 1-jén (csütörtökön) a HÉV a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint,

2-án és 3-án (pénteken és szombaton) a szombaton érvényes menetrend szerint,

10-én (szombaton) a tanítási szünet munkanapjain érvényes menetrend szerint jár.

Az összes HÉV-vonal részletesebb menetrendje itt megtalálható.

A menetjegyek kényelmesen megvásárolhatók online a MÁVPlusz applikációban, a jegy.mav.hu oldalon, személyesen a jegykiadó automatákban és a jegypénztárakban.

Kiemelt figyelmet fordítanak a távolsági buszjárataik utasforgalmára is: a korábbi évek tapasztalatai alapján biztosítják a többletkapacitásokat (másod- és harmadrész-járatokat, azaz az első telítettsége esetén beállított további buszokat) a megnövekedett utazási igények teljeskörű kiszolgálására.

Az alapjáratokon felül naponta 40 mentesítő járatot indítanak elsősorban a Budapestről induló és oda érkező távolsági alapjáratok mellett – fűzték hozzá.