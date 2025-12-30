Vonat, busz, HÉV: változások jönnek a közlekedésben – itt vannak a részletek!

Szilveszterkor, újévkor, majd pedig a téli tanszünet utolsó hétvégéjén várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel, ezért egyes vonalakon, vonatoknál és buszoknál a megszokottnál több jármű forgalomba állításával készül a MÁV – közölte a társaság.
Az utasoktól azt kérik, hogy minél hamarabb, elővételben váltsák meg az év végére, jövő év elejére szóló jegyeiket, mert ennek figyelembevételével a többletkapacitásokat oda irányítják, ahol szükség van rájuk.
Mi hogyan jár? Íme a részletek:
Vonatok
- december 31-én pénteki,
- január 1-jén szombati,
- 2-án és 3-án ünnepnapi,
- 4-én a vasárnapi,
- 9-én a munkanap-áthelyezés miatt munkanapi (nem pénteki),
- 10-én a pénteki menetrend szerint közlekednek.
December 31-én este és január 1-én hajnalban néhány vasútvonalon egyes vonatok nem közlekednek, ezért utazásuk előtt időben tájékozódjanak a menetrendről.
Távolsági, helyközi buszok
- december 30-án a tanítási szünetes munkanapi,
- 31-én a hét utolsó tanítási szünetes munkanapi menetrend lesz érvényben.
- Január 1-jén munkaszüneti napon,
- 2-án és 3-án a szabadnapi,
- 4- én a hét első tanítási napját és munkanapját megelőző munkaszüneti napon,
- 5-én pedig már a hét első tanítási- és munkanapján érvényes menetrend szerint közlekednek a járatok.
Az áruházak és bevásárlóközpontok újév napján zárva tartanak, ezért az ezeket érintő buszok közlekedése is változik.
Számos településen változik a helyi buszok közlekedése az év végén és az új év elején – hívják fel a figyelmet. Ezek településenkénti összefoglalói elérhetők a MÁV-csoport honlapján, a MÁVINFORM hírei között.
HÉV
- December 30-án és 31-én (kedden és szerdán) az év végi munkanapokon érvényes menetrend szerint járnak a vonatok,
- december 31-ről január 1-jére virradó éjszakán minden HÉV-vonalon biztosítják az éjszakai közlekedést.
- január 1-jén (csütörtökön) a HÉV a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint,
- 2-án és 3-án (pénteken és szombaton) a szombaton érvényes menetrend szerint,
- 10-én (szombaton) a tanítási szünet munkanapjain érvényes menetrend szerint jár.
Az összes HÉV-vonal részletesebb menetrendje itt megtalálható.
A menetjegyek kényelmesen megvásárolhatók online a MÁVPlusz applikációban, a jegy.mav.hu oldalon, személyesen a jegykiadó automatákban és a jegypénztárakban.
Kiemelt figyelmet fordítanak a távolsági buszjárataik utasforgalmára is: a korábbi évek tapasztalatai alapján biztosítják a többletkapacitásokat (másod- és harmadrész-járatokat, azaz az első telítettsége esetén beállított további buszokat) a megnövekedett utazási igények teljeskörű kiszolgálására.
Az alapjáratokon felül naponta 40 mentesítő járatot indítanak elsősorban a Budapestről induló és oda érkező távolsági alapjáratok mellett – fűzték hozzá.