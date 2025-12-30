ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 1. csütörtök
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Ünnepi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

A ünnep idején az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Katona Csaba, Vinkó József, Bazsó Gábor Karotta, Saly Noémi, Bán Mór és Csermák Szabolcs.

Szerda, december 31.

6.00 Dénes Ferenc sportközgazdász

11.00 Steigervald Krisztián generációkutató

16.00 Katona Csaba történész

18.00 Garamvári Vencel borász, a Garamvári Szőlőbirtok tulajdonosa

20.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője

23.00 Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor

Csütörtök, január 1.

2.30 Bazsó Gábor Karotta autópiaci és technológiai szakértő

5.00 Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa

6.00 Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója

11.00 Csermák Szabolcs kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker

14.00 Saly Noémi irodalomtörténész

16.00 Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke és László Richárd, a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökségi tagja

18.00 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője

23.00 Vecsei Miklós felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke

Péntek, január 2.

2.30 Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára

5.00 Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója

6.00 Bán Mór, a Hunyadi-sorozat írója, televíziós szerkesztő

8.00 Saly Noémi irodalomtörténész

11.00 Fekete Gergő, az Artizán pékség tulajdonosa, a Kézműves Kenyér Társaság alelnöke és Fülöp Ádám, a Pipacs pékség alapítója

13.00 Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke

14.00 Bor Olivér kiberbiztonsági szakértő

16.00 Zsidai Zoltán Roy gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője

18.00 Pompor Zoltán, a Magyar Olvasástársaság elnöke

23.00 Balogh Tamás, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózástörténeti Egyesületének elnöke

Ünnepi műsorok az InfoRádióban – Arénák

