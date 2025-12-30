Ünnepi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szerda, december 31.
6.00 Dénes Ferenc sportközgazdász
11.00 Steigervald Krisztián generációkutató
16.00 Katona Csaba történész
18.00 Garamvári Vencel borász, a Garamvári Szőlőbirtok tulajdonosa
20.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője
23.00 Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor
Csütörtök, január 1.
2.30 Bazsó Gábor Karotta autópiaci és technológiai szakértő
5.00 Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa
6.00 Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
11.00 Csermák Szabolcs kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker
14.00 Saly Noémi irodalomtörténész
16.00 Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke és László Richárd, a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökségi tagja
18.00 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
23.00 Vecsei Miklós felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Péntek, január 2.
2.30 Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára
5.00 Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
6.00 Bán Mór, a Hunyadi-sorozat írója, televíziós szerkesztő
11.00 Fekete Gergő, az Artizán pékség tulajdonosa, a Kézműves Kenyér Társaság alelnöke és Fülöp Ádám, a Pipacs pékség alapítója
13.00 Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke
14.00 Bor Olivér kiberbiztonsági szakértő
16.00 Zsidai Zoltán Roy gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
18.00 Pompor Zoltán, a Magyar Olvasástársaság elnöke
23.00 Balogh Tamás, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózástörténeti Egyesületének elnöke