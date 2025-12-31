Brutális időjárás vár ránk szilveszterkor

A következő napokban is mozgalmas marad az időjárás. Elszórtan fordulhat elő hózápor, majd péntekre kissé enyhül az idő, eső és vegyes halmazállapotú csapadék lehet a jellemzőbb. Hétvégétől ugyanakkor nedvesebb és hidegebb levegő is érkezik, már egyre nagyobb eséllyel fordulhat elő havazás – közölte a HungaroMet.

Előrejelzésük szerint szerda délelőtt alapvetően napos időre van kilátás, ezt követően észak felől ismét megnövekszik a felhőzet, északkeleten viszont egész nap sok lehet a felhő.

A nap második felében

elszórtan számíthatunk kisebb havazásra, hózáporokra. A nyugati, északnyugati szelet élénk, gyakran erős lökések kísérik,

de a magasabban fekvő helyeken, illetve hózáporok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet –2 és +3 fok között várható.

Szilveszter éjjelén a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően –6 és +1 fok között alakul,

de a szélcsendes, derült északkeleti fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb is lehet.