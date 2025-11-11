ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 11. kedd Márton
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Hiába mentesül Magyarország az amerikai szankciók alól, Brüsszel 2027-től akkor is betiltja az orosz energiahordozók importját Európában. Ők folytatni akarják a háborút és a szankciókat – írta Orbán Viktor miniszterelnök kedd reggel a Facebookon.

„A politikában vannak ritka pillanatok, amikor nincs értelme a vitának és a kétkedésnek. Amikor a jó annyira jó, hogy nyilvánvaló, és nehéz másképp látni. Ilyen volt a washingtoni tárgyalásunk. A Trump elnökkel kötött megállapodásaink minden magyar ember javát szolgálják. Megvédtük a rezsicsökkentést, nem hagytuk, hogy elszálljanak a benzinárak, és új perspektívákat nyitottunk a magyar gazdaság előtt. Mindegy, hogy bal- vagy jobboldali az ember, nem nehéz belátni, hogy mindez jó Magyarországnak és jó a magyar családoknak” – fogalmazott a kormányfő. Hozzátette: mégis van, aki csomót keres a kákán.

A brüsszeliek azonnal léptek. Bejelentették, hogy hiába mentesül Magyarország az amerikai szankciók alól, ők 2027-től akkor is betiltják az orosz energiahordozók importját Európában. Ők folytatni akarják a háborút és a szankciókat. Nem oda Buda! Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk – rögzítette Orbán Viktor.

„Itthon sem kellett sokáig várni, hogy a brüsszeli ukázra a Tisza is rácsatlakozzon. Ha Brüsszel füttyent, a vezetőik azonnal lábhoz” – olvasható a bejegyzésben.

Orbán Viktor hozzátette: mi pedig látjuk ki hányadán áll. Ki van a magyar családokkal és ki Brüsszellel. Jól jön majd ez a tudás jövő áprilisban!

