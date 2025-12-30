ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.23
usd:
327.99
bux:
111337.36
2025. december 30. kedd Dávid
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karácsonyi fényvillamos a 6-os villamos vonalán.
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

Így alakul az év végi és az újévi közlekedési rend a fővárosban – térkép

Infostart

Az év utolsó napján munkanapi, illetve ennek hiányában iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend, míg január 1-jén ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend lesz érvényben.

December 31-én az esti és az éjszakai órákban a várható nagyobb forgalom miatt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a járatok számával és a menetrenddel is igyekszik megfelelni az utasok igényeinek. A társaság közleménye szerint szilveszter éjjel számos nagy kapacitású járat egész éjjel közlekedik: valamennyi metró, az összes HÉV, a nagykörúti 4-es 6-os, a 14-es, a 17-es, a 47-es, az 50-es és az 56A villamos, a 75-ös és a 80-as trolibusz, valamint az 5-ös, a 7-es és a 8E, 16-os és 223E autóbusz is járni fog.

A nappali járatok az alábbi menetrend szerint közlekednek január 4-ig:

december 29-31. év végi munkanapi, illetve ennek hiányában iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend
január 1. ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend
január 2-3. szombati menetrend
január 4. vasárnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend

Késő este és éjszaka a metrók és az éjszakai járatok az alábbi menetrend szerint közlekednek január 4-ig:

december 30-áról 31-ére virradó éjjel munkanapi menetrend
december 31-éről január 1-jére virradó éjjel szilveszteri menetrend, a metrók egész éjjel közlekednek
január 1-jéről 2-ára virradó éjjel hétvégi (péntek–szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek
január 2-áról 3-ára virradó éjjel hétvégi (péntek–szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek
január 3-áról 4-ére virradó éjjel hétvégi (péntek–szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek

Közlekedés a két ünnep között

December 29-től 31-ig az utasforgalom változása és a közúti forgalom jellemző csökkenése miatt a metrók mellett számos villamos-, trolibusz- és autóbuszjárat év végi menetrend szerint közlekedik, a járatok többségén pedig az iskolaszüneti munkanapi menetrend lesz érvényben. Nem közlekedik a kizárólag sűrítőjelleggel bíró 33A és a 10-es járat.

Forrás: BKK
Forrás: BKK

Bővülő közlekedés szilveszter éjszaka

December 31-éről január 1-jére virradóan a megnövekedő utasforgalom miatt, egész éjjel közlekednek az alábbi járatok:

  • az M1-es, az M2-es, az M3-as és az M4-es metró;
  • a 4-es és a 6-os, a 14-es, a 47-es, az 50-es, az 56A villamosok;
  • a 17-es villamos módosított útvonalon, a Bécsi út / Vörösvári út és a Városház tér között;
  • a 75-ös trolibusz;
  • a 80-as trolibusz meghosszabbított útvonalon, az Örs vezér tere és a Blaha Lujza tér között;
  • az 5-ös, a 8E, a 16-os és a 223E autóbusz;
  • a 7-es autóbusz módosított útvonalon Újpalota, Nyírpalota út és a Deák Ferenc tér között jár 7B jelzéssel;
  • a HÉV-ek minden vonalon egész éjszaka közlekednek a MÁV tájékoztatása szerint.

Az éjszakai autóbuszhálózaton számos járat eltérő menetrend szerint, a metrókhoz és villamosokhoz csatlakozóan jár, ugyanakkor változatlan menetrend szerint közlekednek a reptéri 100E és 200E járatok.

Változik az alábbi éjszakai járatok közlekedése:

  • a 914-es autóbusz sűrűbben jár Újpest-központ és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak (914B jelzéssel), illetve a Határ út és a Dél-pesti autóbuszgarázs között;
  • a 923-as autóbusz sűrűbben indul Békásmegyer és a Nyugati pályaudvar, illetve a Dél-pesti autóbuszgarázs és a Kálvin tér (923A jelzéssel) között;
  • a 931-es autóbusz sűrítve közlekedik az Örs vezér tere és Árpádföld (931B jelzéssel), illetve a Nyugati pályaudvar és Zöldmál között;
  • a 950-es autóbusz szintén sűrítve jár Pestszentimre vasútállomás és a Ganztelep, Mednyánszky utca (950B jelzéssel), illetve Újpest-központ és Rákospalota, Kossuth utca között;
  • a 973-as autóbusz sűrítve közlekedik Újpalota, Szentmihályi út és a Deák Ferenc tér (973B jelzéssel), illetve a Savoyai Jenő tér és Nagytétény, ipartelep között;
  • a 990-es autóbusz sűrítve közlekedik a Normafa és az Uránia, illetve Rákoskert és az Örs vezér tere (990A jelzéssel) között;
  • a 901-es, a 908-as, a 909-es, a 909A, a 918-as, a 930-as, a 941-es, a 966-os, a 979A és a 999-es autóbuszok keretmenetrendi útvonalukon, de sűrítve közlekednek;
  • a 934-es autóbusz sűrítve, bővített üzemidővel a hétköznapi útvonalán, Békásmegyer és a Nyugati pályaudvar között közlekedik;
  • a 956-os autóbusz vonalán sűrítő buszok közlekednek Hűvösvölgy és Remetekertváros között 956A jelzéssel;
  • a 950A autóbusz rövidített útvonalon, Újpest-központ és Rákospalota, Kossuth utca között közlekedik;
  • a 960-as autóbusz rövidített útvonalon, a Bécsi út / Vörösvári út és Békásmegyer, Újmegyeri tér között közlekedik;
  • a 907A, a 914A, a 916-os, a 931A és a 973A autóbuszok a metrók közlekedése miatt ezen az éjszakán nem közlekednek;
  • a 943-as és a 992-es autóbuszok az egész éjjel közlekedő HÉV-vonalak mellett nem közlekednek;
  • a 922-es és a 940-es autóbuszok egész éjszaka módosított menetrend szerint sűrítve közlekednek;
  • a 994-es és a 994B autóbuszok módosított menetrend szerint, a 914-eshez hangolva közlekednek.

Január 2-án és 3-án szombati, 4-én pedig vasárnapi menetrend lesz érvényben.

Forrás: BKK
Forrás: BKK

Fizetős a parkolás a két ünnep között

A parkolási rendelet szerint az idei évtől a két ünnep közötti munkanapokon fizetős a közterületi parkolás, így december 29-én, 30-án és 31-én, hétfőn, kedden és szerdán fizetni kell a parkolásért.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Így alakul az év végi és az újévi közlekedési rend a fővárosban – térkép

budapest

villamos

közlekedés

bkk

busz

szilveszter

újév

metró

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kár az összekapcsolásért – Szergej Lavrov megszólalt a Trump-Putyin egyeztetés után

Kár az összekapcsolásért – Szergej Lavrov megszólalt a Trump-Putyin egyeztetés után

Számos, az ukrajnai helyzettel kapcsolatos ügyben ismertette az orosz álláspontot a külügyminiszter, és felhívta az Egyesült Államok figyelmét egy gyorsan közeledő határidőre is.
 

Vlagyimir Putyin megfogalmazta az első fontosabb orosz katonai célt 2026-ra

Új csodafegyvert villant a Royal Navy az orosz fenyegetés ellen

Újból izzott a forródrót Donald Trump és Vlagyimir Putyin között

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.30. kedd, 18:00
Saly Noémi
irodalomtörténész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felbukkant Belaruszban az Oresnyik, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden

Felbukkant Belaruszban az Oresnyik, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden

Orosz források szerint dróntámadás érte a tegnapi nap folyamán Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciáját, Ukrajna tagadja az érintettségét. Zaporizzsja megye egyik fontos erődítménye, Huljajpole nagyrészt orosz kézre került az elmúlt napokban, a területszerzés most már ukrán térképeken is látható. A tárgyalások folyamatosan orosz-amerikai és ukrán-amerikai vonalon a háború lezárásáról, de a legfontosabb kérdésekről még mindig nem sikerült megállapodni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelem, fontos hírt közölt a MOHU: így szállítják el a szemetet az újévi ünnepi időszakban

Figyelem, fontos hírt közölt a MOHU: így szállítják el a szemetet az újévi ünnepi időszakban

A MOHU közölte, hogy az újévi ünnepi időszakban is a már megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia's losses in Ukraine rise faster than ever as US pushes for peace deal

Russia's losses in Ukraine rise faster than ever as US pushes for peace deal

A steep rise in soldiers' obituaries is documented by the BBC as part of its work in counting Russian war losses.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 30. 11:38
Dráma az udvaron: haragjában meglőtte testvérét egy fiú
2025. december 30. 11:24
Még mindig rejtély, miért zuhant a rendőrségi helikopter a Balatonba – videó
×
×
×
×