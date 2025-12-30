ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.49
usd:
327.71
bux:
111031.79
2025. december 30. kedd Dávid
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Labubu-figurák Londonban.
Nyitókép: Mike Kemp/In Pictures via Getty Images

Vége a nagy őrületnek? – egyre kevesebb Labubut vesznek, a gyártó újításra kényszerül

Infostart

A népszerű figurákat gyártó Pop Mart nyújtotta az egyik legrosszabb tőzsdei teljesítményt az ázsiai–csendes-óceáni térség irányadó indexeit tekintve.

Nagy zuhanásba kezdett a kínai Pop Mart játékgyártó részvényeinek az árfolyama, miután csökkent a világszerte népszerű Labubu-figurák iránti kereslet – írja a hvg.hu a Bloomberg cikke alapján.

A jelentős visszaesés hatására a hongkongi tőzsdén jegyzett vállalat részvényeinek értéke kedden 6,2 százalékkal csökkent, ami az ázsiai–csendes-óceáni térséget fedő MSCI Asia Pacific Index egyik legrosszabb teljesítménye a jelenlegi időszakban.

A Pop Mart néhány hónappal ezelőtt még szárnyalt a tőzsdén: az idei első félévben a nettó nyeresége 396,5 százalékkal nőtt az előző év hasonló időszakához képest, és emellett a nyáron több mint 200 százalékot erősödtek a cég részvényei a tőzsdén. A vállalat értékében így akkor megelőzte a Barbie-t gyártó Mattelt és a Hello Kitty márkát birtokló Sanriót is.

A negatív fordulat jelei már a nyár végén láthatók voltak, azóta pedig a részvények értéke 44 százalékkal csökkent és több mint 25 milliárd dollárnyi piaci érték semmisült meg.

A Labubu-készletek átlagárai a hivatalos kiskereskedelmi árak alá estek, a gyengülő keresletet pedig azzal próbálja orvosolni a Pop Mart, hogy újabb figurákat dob a piacra. Ilyen például a Crybaby-sorozat, amelyet decemberben mutattak be.

A Labubu-figurák azért is lettek hamar nagyon népszerűek, mert olyan világsztárok váltak a rajongóikká, mint Lisa, a Blackpink énekesnője, Rihanna vagy David Beckham.

Kezdőlap    Külföld    Vége a nagy őrületnek? – egyre kevesebb Labubut vesznek, a gyártó újításra kényszerül

kína

árfolyam

kereslet

pop mart

labubu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Besült, találtuk, kocsiban hagytuk, erkélyre esett – tanácsok tűzijátékokhoz és más eszközökhöz

Besült, találtuk, kocsiban hagytuk, erkélyre esett – tanácsok tűzijátékokhoz és más eszközökhöz
Egyre több helyen tilos a tűzijátékozás szilveszterkor is, de ahol lehet, ott a józan ész és a tűzvédelem szabályai szabnak egy gátat. Ezekről kérdezte az InfoRádió az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét.
 

Vonat, busz, HÉV: változások jönnek a közlekedésben – itt vannak a részletek!

Így alakul az év végi és az újévi közlekedési rend a fővárosban

Fehérbe borult az ország, és az év utolsó napján is lehet még hóesés

A Nyugat keze van benne? Kijev tagad, Moszkva bizonygat

A Nyugat keze van benne? Kijev tagad, Moszkva bizonygat

Az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán támadás nyomán Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót vesz fel Kijevvel szemben – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Közben az ukrán külügyminiszter felszólította a világ országait, hogy ne üljenek fel az oroszok hamis jelentéseinek, amelyek szerint támadás történt Putyin rezidenciája ellen, mert azok aláássák a békefolyamatot.
 

Kár az összekapcsolásért – Szergej Lavrov megszólalt a Trump-Putyin egyeztetés után

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.30. kedd, 18:00
Saly Noémi
irodalomtörténész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fegyverszállítmány miatt tört ki a botrány: nagyon közel voltunk két olajhatalom háborújához?

Fegyverszállítmány miatt tört ki a botrány: nagyon közel voltunk két olajhatalom háborújához?

Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy kivonja csapatait Jemenből, miután kiéleződött a feszültség Szaúd-Arábiával a háború sújtotta országban folytatott katonai műveletek miatt - írta a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Amerikai csapatok Ukrajnában? Meglepő kijelentést tett a lengyel miniszterelnök

Amerikai csapatok Ukrajnában? Meglepő kijelentést tett a lengyel miniszterelnök

Donald Tusk lengyel miniszterelnök óvatos optimizmusának adott hangot az ukrajnai háború közeli lezárásával kapcsolatban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Eurostar services resume after tunnel disruption but passengers urged to postpone journeys

Eurostar services resume after tunnel disruption but passengers urged to postpone journeys

A broken down train has been removed following a power failure - but passengers tell us their New Year's Eve plans have been ruined.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 30. 16:54
Tüntető tömeg a bank előtt: hihetetlen széfrablás Németországban
2025. december 30. 16:40
Turistakatasztrófa az Alpokban – videó
×
×
×
×