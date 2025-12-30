Vége a nagy őrületnek? – egyre kevesebb Labubut vesznek, a gyártó újításra kényszerül

Nagy zuhanásba kezdett a kínai Pop Mart játékgyártó részvényeinek az árfolyama, miután csökkent a világszerte népszerű Labubu-figurák iránti kereslet – írja a hvg.hu a Bloomberg cikke alapján.

A jelentős visszaesés hatására a hongkongi tőzsdén jegyzett vállalat részvényeinek értéke kedden 6,2 százalékkal csökkent, ami az ázsiai–csendes-óceáni térséget fedő MSCI Asia Pacific Index egyik legrosszabb teljesítménye a jelenlegi időszakban.

A Pop Mart néhány hónappal ezelőtt még szárnyalt a tőzsdén: az idei első félévben a nettó nyeresége 396,5 százalékkal nőtt az előző év hasonló időszakához képest, és emellett a nyáron több mint 200 százalékot erősödtek a cég részvényei a tőzsdén. A vállalat értékében így akkor megelőzte a Barbie-t gyártó Mattelt és a Hello Kitty márkát birtokló Sanriót is.

A negatív fordulat jelei már a nyár végén láthatók voltak, azóta pedig a részvények értéke 44 százalékkal csökkent és több mint 25 milliárd dollárnyi piaci érték semmisült meg.

A Labubu-készletek átlagárai a hivatalos kiskereskedelmi árak alá estek, a gyengülő keresletet pedig azzal próbálja orvosolni a Pop Mart, hogy újabb figurákat dob a piacra. Ilyen például a Crybaby-sorozat, amelyet decemberben mutattak be.

A Labubu-figurák azért is lettek hamar nagyon népszerűek, mert olyan világsztárok váltak a rajongóikká, mint Lisa, a Blackpink énekesnője, Rihanna vagy David Beckham.