Infostart.hu
2025. december 30. kedd
Nyitókép: Alan Thornton/Getty Images

Lázár János közlekedési korlátozásokat jelentett be – itt a lista, több száz település érintett

Infostart

Háromszáz magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól napokon belül – írta Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden közzétett Facebook-bejegyzésében.

A hazánkon áthaladó, 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet. Új szabályokat hozunk, és átalakítjuk a vidéki, helyi forgalomszervezést:

56 helyszínen, összesen 262 kilométer hosszan vezetünk be súlykorlátozást országszerte

hangsúlyozta a miniszter. Azt írta, legyen szó nagyobb városokról – mint többek között Berettyóújfalu, Kiskőrös, Baja, Kiskunhalas vagy Kisbér – vagy kisebb falvakról, a cél mindenhol ugyanaz: kevesebb zaj, kisebb terhelés, nagyobb biztonság az utcákon.

A miniszter közzétette az első körben érintett települések listáját:

Facebook/Lázár János
Facebook/Lázár János

Hozzátette: a kiskapukat lezárjuk, a falvaink a jövőben nem olcsóbb útvonalak, hanem élhetőbb települések és otthonok lesznek, ahol családok élhetik nyugodtan az életüket.

„A magyar fuvarosokkal pedig szót értünk és megegyezünk. Élni és élni hagyni: élhető feltételek a fuvarosoknak, de élhető települések az ott élőknek” – olvasható a bejegyzésben.

Kezdőlap    Belföld    Lázár János közlekedési korlátozásokat jelentett be – itt a lista, több száz település érintett

×