Alig hagyta el Donald Trump amerikai elnök száját, hogy remek találkozót folytatott a hozzá látogató Zelenszkij ukrán elnökkel és hogy a béketerv biztonsági garanciákról szóló része „95 százalékban elfogadott”,

jött egy hír, ami keresztbe tett a béke kezdeményezéseknek.

Az orosz vezetés közölte, hogy az ukránok egy tömeges dróntámadással vették célba Putyin elnök valdaji rezidenciáját, Novgorod kormányzóságban.

Szokatlan módon ezt Lavrov külügyminiszter jelentette be és közölte, hogy

„átgondoljuk a tárgyalási pozíciónkat... az ilyen felelőtlen lépések nem maradnak válasz nélkül”.

Zelenkszij ukrán elnök erre azzal vágott vissza, hogy az egész hazugság és „totális fabrikáció”, ami csak ürügyet szolgáltat Moszkvának a további támadásokra. Annak ellenére, hogy az orosz területek elleni ukrán támadásokról rendszeresen jelennek meg videók, kedd estig nem került ilyen napvilágra az állítólagos valdaji támadásról.

A Sota független orosz hírcsatorna (az orosz hatóságok szerint "nemkívánatos szervezet" szerint a környékbeli lakosok nem hallottak légvédelmi tevékenységet, aminek nyomán lelőtték volna a 91 állítólagos drónt.

"Minek megállni, 15 km-re vagyunk"

Trump, aki következetesen kitart ama álláspontja mellett, hogy Putyin orosz elnök békét akar, viszont azt mondta: nagyon feldühítette a támadás híre. „Egy dolog agresszívnek lenni, mert ők is agresszívek, de más dolog megtámadni a házát” – mondta, és sajátosan fogalmazva hozzátette: „ez most nem a megfelelő idő”.

Georgij Bovt orosz politológus szerint „a tárgyalási pozíció” úgy változik, hogy most már nem csak a Donbász-ra nyújtják be az igényt, de egész Herszon és Zaporizzsje megyékre is.

Különösen azért, mert Geraszimov vezérkari főnök szerint az oroszok csak 15km-re vannak Zaporizzsje várostól. „Akkor most mi van, álljanak le?” – tette fel a kérdést a politológus.

A nyugaton és Ukrajnában „ürügynek és hamis hírnek” nevezett, állítólag valdaji támadás Oroszország közölte, hogy a NATO-val határos Belaruszban hadrendbe állította hiperszonikus Oresnyik rakétáit.

Londont 10 perc alatt eléri, még az Atlanti-óceán egy része célkeresztben

„A csapás övezete – egész Európa” – kommentálta a hírt a gazeta.ru portál, amely szerint „ünnepélyes keretek között állt hadi őrségbe a legújabb orosz rakétarendszer, az Oresnyik”.

Az orosz védelmi minisztérium már meghatározta „járőr övezeteit”, de nem árult el részleteket – tette hozzá a portál, megemlítve: elemzők szerint az, hogy Kricsev környékére telepítették, gyakorlatilag egész Európát sebezhetővé teszi.

Az Oresnyik az oroszok állítása szerint a hangsebesség 10-szeresével képes repülni és néhány száz kilométerre lévő célokat percek, a 1900 km-re fekvő Londont 10 perc alatt érné el.

Az Oresnyikről szóló hírt – a hosszadalmas előkészítés miatt – nem lehet reakciónak nevezni a Putyin-rezidencia elleni állítólagos ukrán támadásra.

Maga a Gazeta jegyzi meg – érdekes módon nyugati műholdfotókról szóló, nyugati cikk alapján – hogy augusztus elején kezdték meg az építkezést a rakéták telephelyén. Lukasenka fehérorosz elnök azonban azt mondta, hogy az Oresnyik „nem lesz egy helyben”, hanem mozog majd az ország pontjai között.

A Military Watch nevű amerikai katonai magazin megjegyezte, hogy az Oresnyik atomtöltet hordozására is alkalmas. Fehérorosz területen a hagyományos töltetű rakétákat a fehéroroszok, a nukleáris tölteteket az oroszok ellenőrzik.

A rakéta több, különböző célpontokra irányított és azokat „váratlan irányokból megközelítő” robbanótöltetet képes hordozni és akár „mélyen az Atlanti óceánt is eléri”.

Az Oresnyik lehetővé teszi az oroszoknak, hogy fontos parancsnoki állásokat és katonai támaszpontokat vegyenek célba Európában és ellensúlyozni tudják a NATO egyesített, konvencionális erőit – tette hozzá a katonai szaklap.