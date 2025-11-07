Orbán Viktor a tárgyalásokról Donald Trumppal: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban

Donald Trump és Orbán Viktor magyar idő szerint péntek este hosszú sajtóeseményen válaszolt az újságírók kérdéseire, mielőtt megkezdődtek az amerikai–magyar tárgyalások a Fehér Házban. Donald Trump többször is elmondta: támogatja Orbán Viktort, akit jó vezetőnek tart, és szerinte helyesen járt el a migráció kérdésében is. Megvizsgáljuk a kérdést – mondta Donald Trump Magyarország orosz energiaimportjáról.

Trump azt is hangsúlyozta: szeretné megrendezni a békecsúcsot Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és ha lesz ilyen, az Budapesten lesz.

Mint mondta, a békének az a fő akadálya, hogy „az oroszok nem akarnak megállni”, de reméli, hogy hamarosan véget érhet a háború.

Ezután az amerikai elnök és a magyar kormányfő munkaebéddel egybekötött kétoldalú, zártkörű tárgyalásokra indult. A munkaebéden magyar részről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázs, miniszterelnök politikai igazgatója, Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár és Bíró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó, amerikai részről pedig Donald Trump, J. D. Vance alelnök, Pete Hegseth hadügyminiszter és Scott Bessent pénzügyminiszter volt jelen az előzetes sajtóinformációk szerint.

A munkaebéd után Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban, magyar idő szerint késő este sajtótájékoztatón ismertette a Donald Trump amerikai elnökkel és minisztereivel folytatott tárgyalások eredményeit.

Magyar napot tartottunk és tartunk Washingtonban, van még egy-két miniszte, aki most is tárgyal

– mondta Orbán Viktor, hozzátéve, a kétoldalú miniszteri tárgyalásokon túl az üzletemberek is tárgyalnak.

Az Egyesült Államok elnöke üdvözli és sokra tartja Magyarországot és polgárait, üdvözöl minket, talán még saját magunknál is jobb véleménye van rólunk – fogalmazott Orbán.

Két, egymással szövetségesi viszonyban álló állam vezetői tárgyaltak. Egyetlen kérdést sem azonosítottunk, amelyben az érdekeink konfliktusban lennének, viszont van jó néhány egyezés az érdekeink között, és elrendezni

A rezsicsökkentést sikerült megvédeni. Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb az energiaár. A Török Áramlat és a Barátság vezetékre vonatkozóan nincs szankció. Ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség

– mondta Orbán Viktor.

Hosszan beszéltünk a háború és béke kérdéséről. A béketeremtést folytatni kell. Minkét kormány elszánt ebben – fogalmazott.

A budapesti találkozó napirenden van, és ahogy a feltételek előállnak, akkor ez a találkozó létre is jön. Azt senki sem tudja megmondani, ez mikor lesz

– mondta Orbán Viktor.

„Leültünk, megvizsgáltuk” – mondta az energiaügyi szankciók kérdéséről újságírói kérdésre Orbán Viktor. „Miután hosszan tárgyaltunk erről, azt kértük, hogy mentesítsék a szankciók alól két vezetékünket: azt, amelyik a gázt hozza délről, és azt, amelyik az olajat hozza keletről.Trump elnök úr megvizsgálta a kérdést, és döntött. Mindkettőre időkorlát nélküli teljes szankciómenteséget kapunk” – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő azt is bejelentette, hogy a nukleáris energia területén is új szintre emelik az együttműködést. Többek között

nukleáris fűtőanyagot vásárolunk az Egyesült Államoktól, és moduláris reaktorokat fogunk építeni Magyarországon.

Emellett veszünk olyan amerikai technológiát, amellyel Pakson biztonságosan tárolhatók a fűtőelemek. Hozzátette azt is, hogy minden szankciót eltöröltek a paksi atomerőművel kapcsolatban.

Orbán Viktor szerint áttekintették az amerikai magyar pénzügyi kapcsolatokat is, és az együttműködést ezen a téren is új együttműködést fognak kialakítani. Hozzátette, hogy az amerikai befektetésekről is szót ejtettek, és az amerikai befektetések továbbra is jönni fognak Magyarországra. Ezek mellett hadiipari és űripari együttműködésről is születtek megállapodások.

A fűtőelemek szállítása 100 millió dolláros tétel. Használni foguk orosz, francia és amerikai fűtőelemeket is. Diverzifikáljuk a beszerzést, hogy csökkentsük a függőségünket. Az elhasznált fűtőelemeket Paksról ki sem kell majd hoznunk, hogy biztonságos legyen – ezért veszünk amerikai technológiát – mondta Szijjártó Péter.