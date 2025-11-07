ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.35
usd:
332.36
bux:
107306.66
2025. november 7. péntek Rezső
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatója a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor a tárgyalásokról Donald Trumppal: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Nem lesz szankció a Barátság- és Török Áramlat-vezetékekre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel Washingtonban sajtótájékoztatón ismertette a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalások eredményeit. A budapesti találkozó napirenden van, és ahogy a feltételek előállnak, akkor ez a találkozó létre is jön. Azt senki sem tudja megmondani, ez mikor lesz – mondta Orbán Viktor.

Donald Trump és Orbán Viktor magyar idő szerint péntek este hosszú sajtóeseményen válaszolt az újságírók kérdéseire, mielőtt megkezdődtek az amerikai–magyar tárgyalások a Fehér Házban. Donald Trump többször is elmondta: támogatja Orbán Viktort, akit jó vezetőnek tart, és szerinte helyesen járt el a migráció kérdésében is. Megvizsgáljuk a kérdést – mondta Donald Trump Magyarország orosz energiaimportjáról.

Trump azt is hangsúlyozta: szeretné megrendezni a békecsúcsot Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és ha lesz ilyen, az Budapesten lesz.

Mint mondta, a békének az a fő akadálya, hogy „az oroszok nem akarnak megállni”, de reméli, hogy hamarosan véget érhet a háború.

Ezután az amerikai elnök és a magyar kormányfő munkaebéddel egybekötött kétoldalú, zártkörű tárgyalásokra indult. A munkaebéden magyar részről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázs, miniszterelnök politikai igazgatója, Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár és Bíró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó, amerikai részről pedig Donald Trump, J. D. Vance alelnök, Pete Hegseth hadügyminiszter és Scott Bessent pénzügyminiszter volt jelen az előzetes sajtóinformációk szerint.

A munkaebéd után Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban, magyar idő szerint késő este sajtótájékoztatón ismertette a Donald Trump amerikai elnökkel és minisztereivel folytatott tárgyalások eredményeit.

Magyar napot tartottunk és tartunk Washingtonban, van még egy-két miniszte, aki most is tárgyal

– mondta Orbán Viktor, hozzátéve, a kétoldalú miniszteri tárgyalásokon túl az üzletemberek is tárgyalnak.

Az Egyesült Államok elnöke üdvözli és sokra tartja Magyarországot és polgárait, üdvözöl minket, talán még saját magunknál is jobb véleménye van rólunk – fogalmazott Orbán.

Két, egymással szövetségesi viszonyban álló állam vezetői tárgyaltak. Egyetlen kérdést sem azonosítottunk, amelyben az érdekeink konfliktusban lennének, viszont van jó néhány egyezés az érdekeink között, és elrendezni

A rezsicsökkentést sikerült megvédeni. Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb az energiaár. A Török Áramlat és a Barátság vezetékre vonatkozóan nincs szankció. Ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség

– mondta Orbán Viktor.

Hosszan beszéltünk a háború és béke kérdéséről. A béketeremtést folytatni kell. Minkét kormány elszánt ebben – fogalmazott.

A budapesti találkozó napirenden van, és ahogy a feltételek előállnak, akkor ez a találkozó létre is jön. Azt senki sem tudja megmondani, ez mikor lesz

– mondta Orbán Viktor.

„Leültünk, megvizsgáltuk” – mondta az energiaügyi szankciók kérdéséről újságírói kérdésre Orbán Viktor. „Miután hosszan tárgyaltunk erről, azt kértük, hogy mentesítsék a szankciók alól két vezetékünket: azt, amelyik a gázt hozza délről, és azt, amelyik az olajat hozza keletről.Trump elnök úr megvizsgálta a kérdést, és döntött. Mindkettőre időkorlát nélküli teljes szankciómenteséget kapunk” – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő azt is bejelentette, hogy a nukleáris energia területén is új szintre emelik az együttműködést. Többek között

nukleáris fűtőanyagot vásárolunk az Egyesült Államoktól, és moduláris reaktorokat fogunk építeni Magyarországon.

Emellett veszünk olyan amerikai technológiát, amellyel Pakson biztonságosan tárolhatók a fűtőelemek. Hozzátette azt is, hogy minden szankciót eltöröltek a paksi atomerőművel kapcsolatban.

Orbán Viktor szerint áttekintették az amerikai magyar pénzügyi kapcsolatokat is, és az együttműködést ezen a téren is új együttműködést fognak kialakítani. Hozzátette, hogy az amerikai befektetésekről is szót ejtettek, és az amerikai befektetések továbbra is jönni fognak Magyarországra. Ezek mellett hadiipari és űripari együttműködésről is születtek megállapodások.

A fűtőelemek szállítása 100 millió dolláros tétel. Használni foguk orosz, francia és amerikai fűtőelemeket is. Diverzifikáljuk a beszerzést, hogy csökkentsük a függőségünket. Az elhasznált fűtőelemeket Paksról ki sem kell majd hoznunk, hogy biztonságos legyen – ezért veszünk amerikai technológiát – mondta Szijjártó Péter.

Kezdőlap    Külföld    Orbán Viktor a tárgyalásokról Donald Trumppal: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban

washington

orbán viktor

donald trump

szijjártó péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a tárgyalásokról Donald Trumppal: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban

Orbán Viktor a tárgyalásokról Donald Trumppal: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban

Nem lesz szankció a Barátság- és Török Áramlat vezetékekre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel Washingtonban sajtótájékoztatón ismertette a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalások eredményeit. A budapesti találkozó napirenden van, és ahogy a feltételek előállnak, akkor ez a találkozó létre is jön. Azt senki sem tudja megmondani, ez mikor lesz – mondta Orbán Viktor.
 

Donald Trump: Magyarországot jól vezetik, szerenénk majd ott megtartani a béketalálkozót

Szijjártó Péter Washingtonból: a Trump–Orbán találkozónak súlyos tétjei vannak

Elemző: időnként nagyon eltérő volt a magyar-amerikai diplomáciai és gazdasági kapcsolatok minősége

Orbán Viktor Washingtonból: minden más lesz ezen a találkozón Donald Trumppal

Tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos delegációjának tagjaként Jászai Gellért, a 4iG többségi tulajdonosa és elnöke, a Magyarország üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet több fontos megbeszélést folytatott Washingtonban a magyar–amerikai stratégiai együttműködés megerősítése érdekében.
VIDEÓ
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így alakul a forint árfolyama a Trump-Orbán találkozó hatására

Így alakul a forint árfolyama a Trump-Orbán találkozó hatására

384,2-es szintre is erősödött pénteken a forint, ami másfél éves csúcs, 2024 májusa óta nem volt ilyen erős a magyar deviza. A befektetők is kiemelten figyelik a délutáni amerikai-magyar tárgyalások eredményét és a bejelentéseket. Donald Trump és Orbán Viktor magyar idő szerint késő délután tartották meg közös sajtótájékoztatójukat, majd pénteken késő este Orbán Viktor a tárgyalások utáni sajtótájékoztatót is megtartotta, mutatjuk a forint reakcióját.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A mesterséges intelligencia veszi át a hatalmat a magyar irodákban - itt tart most a forradalom, ez még sokaknak okozhat fejfájást

A mesterséges intelligencia veszi át a hatalmat a magyar irodákban - itt tart most a forradalom, ez még sokaknak okozhat fejfájást

A Joint Venture Szövetség (JVSZ) felmérése szerint a magyar üzleti szféra már nemcsak figyel, hanem aktívan cselekszik AI fronton.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands of flights cancelled or delayed in US as air traffic control hit by government shutdown

Thousands of flights cancelled or delayed in US as air traffic control hit by government shutdown

Domestic air travel will be cut by up to 10% at 40 major airports, resulting in thousands of cancelled flights in the coming days.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 7. 21:26
A szejm megszavazta Zbigniew Ziobro mentelmi jogának felfüggesztését és előzetes letartóztatását
2025. november 7. 19:06
Donald Trump: Magyarországot jól vezetik, szerenénk majd ott megtartani a béketalálkozót
×
×
×
×