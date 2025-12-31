ARÉNA - PODCASTOK
Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Kiderült, mely autómárka használói a leghazudósabbak

Infostart

A tipikus gyorshajtó tagad vagy hantázik, az autó márkájától is függ. Vannak becsületes autósok is.

Egy új, az USA-ban készült felmérés szerint a Tesla-tulajdonosok keresnek leggyakrabban kifogásokat, ha gyorshajtáson érik őket, a Mini és a Volvo sofőrjei azok, akik bármilyen bírság esetén nagy valószínűséggel letagadják a felelősségüket – olvasható a Carscoops.com cikkében, amelyet a kozlekedesbiztonsag.kti.hu idéz.

A Tesla-tulajdonosok talán a legelkötelezettebbek a jövő technológiái iránt, de egy új országos felmérés szerint egyben ők azok a sofőrök is, akik a legnagyobb valószínűséggel másítanák meg a múltat – mármint, ha a saját hibás döntéseikről van szó.

Egy 4100 amerikai autós bevonásával készült, professzionális pszichológiai őszinteségi tesztre épülő tanulmány szerint a Tesla-tulajdonosok több mint fele megpróbálna kibújni a gyorshajtási bírság alól. Ezzel ők végeztek a kifogáskeresők listájának élén.

A teszt tizenhat valós helyzetet vetett fel a sofőröknek, hogy felmérjék, adott esetben mennyire lennének tisztességesek. Kísértésbe esnek-e, hogy kisurranjanak a parkolóból, miután meghúzták egyik autóstársuk lökhárítóját? Arra gondolnak, hogy kerüljék el a bírságot, még akkor is, ha tudják, hogy hibásak voltak. Töprengenek, hogy mindent elmondjanak-e a biztosítójuknak.

A felmérésben a válaszadók többsége meglehetősen jól teljesített.

Az eredmény azonban már nem volt ennyire megnyugtató, miután a kutatók elkezdték szétszálazni a válaszokat autómárkák szerint.

Amikor a Wheels Away ár-összehasonlító oldal kutatói a résztvevők által vezetett járművek alapján rendezték az eredményeket, néhány egyértelmű mintázat rajzolódott ki.

A Mini tulajdonosok végeztek az utolsó helyen az őszinteség terén, átlagosan mindössze 57,31 pontot szerezve a 80-ból. Sokan elismerték, hogy amikor csak tehették, kikerülték a büntetéseket.

A Volvo-vezetők a harmadik helyen végeztek a becstelenségi rangsorban. Az intelligens svéd autókat vezető emberek sokkal ostobábbnak mutatják magukat, ha ezzel megúszhatják a bírságot.

A Tesla-vezetők mindenkit legyorsultak a hazudozásban, amikor a gyorshajtásra terelődött a szó. A felmérés szerint a Tesla- tulajdonosok 52,94 százaléka bevallotta, hogy kifogásokat keres, ha gyorshajtáson kapják őket.

Az amerikai villanyautó márka vezetői ezzel messze megelőzik a füllentési versenyben második helyezett Volvót. A Mini-vezetők a harmadikok a gyorshajtási kifogások dobogóján, ami jól illeszkedik az általános őszintétlenségükhöz.

A skála másik végén azok a márkák állnak, amelyek sofőrjei akkor is igazat mondanak, ha ennek kellemetlen következményei lesznek. A felmérés szerint a japán Mitsubishi tulajdonosait bizonyultak a legőszintébbnek, 80-ból 64 ponttal.

Az Infiniti, a Mazda és a Jeep tulajdonosok szintén jól teljesítettek. Ők azok az emberek, akik jól látható üzenetet hagynak a szélvédőn, ahelyett, hogy úgy tennének, mintha a karcolás, amit okoztak, már régen ott lett volna.

A tanulmány összességében megállapította, hogy a legtöbb amerikai sofőr szerint az őszinteség elvárható. A válaszadók közel kétharmada elutasította azt az elképzelést, hogy a szabályok megszegése elfogadható, ha senki sem sérül meg.

Sajnos a Tesla-tulajdonosok számára ez még mindig rengeteg teret enged annak a fajta kreatív történetmesélésnek, ami akkor történik, amikor egy rendőr a lehető legegyszerűbb kérdést teszi fel: tisztában van vele, hogy milyen gyorsan ment?

