Nem semmi „álmot kerget” Cristiano Ronaldo

A 40 éves, ötszörös aranylabdás klasszis vasárnap Dubajban vette át a legjobb Közel-Keleten játszó labdarúgónak járó díjat a Globe Soccer Awards elnevezésű gálán, és beszédében kiemelte, hogy néha nehéz folytatni a karrierjét, de motiváltnak érzi magát.

„Mindegy, hogy Európában vagy a Közel-Keleten játszom, mert továbbra is élvezem a futballt. Trófeákat akarok nyerni, és el akarom érni az ezer gólt. Ha elkerülnek a sérülések, akkor egy-két éven belül megvalósulhat ez az álmom” – fejtette ki a portugál csatár, aki szombaton két góllal segítette az al-Nasszrt a szaúdi bajnokságban, és klubjaiban, illetve a válogatottban

így összesen 956 találatnál jár.

A 226-szoros válogatott Ronaldo nemrég közölte, hogy csak egy-két év múlva akasztja szögre a futballcipőt, és biztosan kitölti 2027-ig szóló, mesés szerződését az al-Nasszrnál.