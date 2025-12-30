ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 30. kedd
A drónnal 2025. június 18-án készített felvételen a parajdi Só-szoros azon a része, ahol betört a víz a parajdi sóbányába a múlt hónapban. A parajdi sóbányát május 6-án zárta le a katasztrófavédelem, miután a heves esőzések nyomán a Korond-patak vize betört a tárnákba.
Parajd: a sóbánya alkalmazottjainak fele tavaszig kényszerszabadságon lesz

A Salrom igazgatója gazdasági okokkal indokolta a döntést, és felhívta a figyelmet, hogy a vállalatnak Parajdon már sem a sókitermelésből, sem a turizmusból nem származik bevétele.

A következő évtől mintegy 60 alkalmazottal kevesebbet foglalkoztat Parajdon a román Országos Sóipari Társaság (Salrom), az állami vállalat tavaszig fizet csökkentett bért az elárasztott sóbánya kényszerszabadságra küldött bányászainak – közölte Constantin Dan Dobrea, az állami cég igazgatója a Hargita Népe című napilappal.

A Salrom korábban leváltott, de a tisztséget jelenleg még betöltő igazgatója a 2026-ban tervezett elbocsátásokról és végkielégítésekről nem adott tájékoztatást, mert elmondása szerint erről még nem született vezetőtanácsi döntés. Constantin Dan Dobrea egy héttel ezelőtt a szekelyhon.ro hírportálnak úgy nyilatkozott, hogy decemberben a parajdi kirendeltség 62 alkalmazottját küldték március végéig tartó kényszerszabadságra. Erre az időszakra a vállalat havonta biztosítja számukra az alapbérük 80 százalékát.

Az igazgató arról is beszámolt, hogy 2026 áprilisában és májusában egy személlyel többet, 63 alkalmazottat küldenek kényszerszabadságra.

Az igazgató a döntést gazdasági okokkal indokolta, és felhívta a figyelmet, hogy a vállalatnak Parajdon már sem a sókitermelésből, sem a turizmusból nem származik bevétele.

Mint közölte, jelenleg a 131 alkalmazottból 69-et foglalkoztatnak és további átszervezéseket is terveznek. A közeljövőben alkalmazottakat bocsátanának el, akiket azonban végkielégítésben részesítenének a vállalatnál eltöltött évek függvényében. Az erre vonatkozó döntést még jóvá kell hagynia a Salrom vezetőtanácsának, majd a részvényesek közgyűlésének, csak ezután szolgálnak információkkal róla.

A Hargita Népe hétfői írásában az elárasztott parajdi sóbánya fölött folyó Korond-patakon épített és hónapokkal ezelőtt elkészült csővezeték átvételéről is kérdezte a Salrom vezetőjét. Constantin Dan Dobrea elmondta: a munkálatok átvételéhez a helyi hatóság és az építési felügyelőség képviselőiből álló bizottság láttamozására várnak.

Arról is beszámolt, hogy a patak eltereléséhez szükséges betonmeder építése új közbeszerzési eljárás tárgyát fogja képezni. Közölte: a projektnek összhangban kell lennie a hidrológiai szakértői vélemény következtetéseivel, és megvalósításához a vízügyi hatóság jóváhagyására is szükség van.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába május végén zúdult be a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bányát. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.

