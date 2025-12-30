Besült, találtuk, kocsiban hagytuk, erkélyre esett – tanácsok tűzijátékokhoz és más eszközökhöz

„A legfontosabb már mindjárt a vásárlásnál kezdődik, ugyanis nem mindegy, hogy hol veszünk tűzijátékot. Ha illegális helyen vásárolunk, akkor az a termék tűzvédelmi szempontból valószínűleg nem lesz megfelelő. Tehát ne vegyünk tűzijátékot aluljáróban, piacon vagy csomagtartóból. Mindig a legális árusítóhelyeket keressük. Ezeket december 28 és 31 között meg is találhatjuk jellemzően a plázák, nagyobb üzletek parkolóiban felállított konténereknél” – hívta fel a figyelmet Mukics Dániel tűzoltó alezredes.

Persze az sem mindegy, hogyan visszük haza a tűzijátékot – figyelmeztetett a szakember. Mivel ezek pirotechnikai termékek, ügyelnünk kell a biztonságos szállításukra. Mert ha például az autóban hagyjuk, akkor a hőtől, de még akár a fűtéstől is nagyon könnyen beindulhatnak.

„Nem ritka az olyan eset, amikor azért ég ki teljesen egy autó, mert idő előtt beindult az ott tárolt tűzijáték.

Tehát a kocsiban semmiképpen se hagyjuk” – figyelmeztetett Mukics Dániel.

Otthon pedig olyan helyre tegyük, ahol semmilyen hő, semmilyen nedvesség nem éri. Ne tegyük a fűtés vagy a tűzhely közelébe, és olyan helyre zárjuk el, ahol a gyerekek vagy a háziállatok sem férhetnek hozzá. Arra is ügyeljünk, hogy más éghető anyaggal se tároljuk együtt.

A tűzoltó alezredes azt is elmondta, hogyha valamelyik tűzijáték vizes lett, akkor az teljesen tönkre is ment, azt már akkor sem szabad használni, hogyha megszáradt. De a tűzijátékokat megbontani, átalakítani sem szabad, mert azzal azt kockáztatjuk, hogy rendellenesen fog működni, és tüzet vagy baleset okozhat.

Olvassuk el a tűzijátékhoz mellékelt használati utasítást! Ez pontosan tartalmazza, hogy hova kell letenni az adott tűzijátékot, hol kell meggyújtani, illetve milyen irányba fog kirepülni. De a legfontosabb az, hogy azt is megtudhatjuk, mekkora védőtávolságot kell tartani. A katasztrófavédelem szóvivője kiemelte, hogy ezeket a pirotechnikai eszközöket soha ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, járműre vagy épületre. Ha pedig erős a szél, akkor egyáltalán ne tűzijátékozzunk.

„A rakétákat ne lőjük fel fák vagy elektromos vezetékek alól, közvetlenül épületek mellől, és egyszerre mindig csak egy tűzijátékot indítsunk, mert így tudjuk betartani a megfelelő védőtávolságot" – hangsúlyozta.

Amennyiben valamelyik tűzijáték besülne, nem pukkanna el, akkor legalább negyed óráig ne is közelítsük meg.

Utána locsoljuk le vízzel és újabb 15 percen keresztül áztassuk. Csak ezután dobjuk ki a tűzijátékot a kommunális hulladékba, a vizet pedig, amiben ázott, öntsük ki a csatornába.

Ha valaki egy véletlenül egy be nem indult tűzijátékot talál, azt felszedheti és visszaviheti oda, ahol tűzijátékot árusítanak, vagy pedig felhívhatja a 112-t és bejelentést tehet. Mint Mukics Dániel elmondta, többnyire jól látni, hogy egy ilyen besült tűzijáték mennyire veszélyes, vagy mennyire nem az. „Ha nagyon tartunk tőle, akkor inkább értesítsük a hatóságokat" – tette hozzá.

A tűzoltó alezredes arra is figyelmeztetett, hogy a szilveszteri tűzijátékokat szabadtéri felhasználásra találták ki. Ez lehet a saját kertünk vagy akár közterület is, de semmi esetre sem lehet egy társasház ablaka vagy erkélye. „Innen soha ne indítsunk tűzijátékokat" – figyelmeztetett.

Nagyon gyakori hiba még az is, hogy az elhasznált tűzijátékok maradványait forrón dobják ki a kukába és az emiatt kigyullad.

Amennyiben a hulladékgyűjtő közvetlenül egy épület falánál áll, vagy a közelében egy autó parkol, akkor nagyon nagy baj történhet. „Ezért ne dobjuk ki rögtön a forró tűzijáték-maradványokat. Vagy várjuk meg amíg kihűlnek, vagy öntsük le egy vödör vízzel, és csak utána dobjuk a kukába” – tanácsolta Mukics Dániel.

A katasztrófavédelem szóvivője szót ejtett a háziállatokról is. Azt ajánlotta:

semmiképen se kössük meg tűzijátékozás előtt a kutyát, mert az állat a robbanások miatt annyira megijedhet, hogy előbb-utóbb felakasztja magát a pórázra. Inkább engedjük be az év utolsó napján a szobába,

kapcsoljuk be neki a tévét vagy a rádiót, hogy kevésbé hallja a durrogást, és nyugtassuk meg. „Persze nem kell feltétlenül babusgatnunk a kutyánkat, mert azzal a félelmet jutalmazzuk, hanem csak nyugtassuk meg. Ilyenkor nagyon sok kutya elszökhet, beszorulhat, beeshet valahová, aztán a tűzoltóknak kell kiszabadítani ezeket a bajba jutott állatokat" – nyilatkozta. Azt is elmondta, hogy

a lakótelepeken egyszerre indított rakéták néha azért okoznak tüzet, mert a maradványaik erkélyekre hullanak és meggyújtják az ott tárolt holmikat.

„Az év utolsó napján általában 30 és 60 közé tehető azon tűzeseteknek a száma, amelyek kifejezetten a tűzijátékok számlájára írhatók. A legtöbbször tuják, kukák gyulladnak ki, vagy a tűzijátékok égő maradványaihoz riasztják a tűzoltókat. De az is elő szokott fordulni, hogy a társasház erkélyén landol egy-egy rakéta és ott gyújtja meg az éghető anyagokat. Ezért is fontos, hogy ne közvetlen épületek mellől indítsunk tűzijátékokat, rakétákat. Olvassuk el a használati útmutatót, és aszerint járjunk el” – tanácsolta.